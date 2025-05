Aperto al traffico il nuovo ponte sul torrente Assi lungo la Ss106 a Monasterace

Anas ha completato l’intervento di potenziamento funzionale del tracciato della SS 106 “Jonica” nel Comune di Monasterace (RC) con la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Assi in affiancamento e by-pass di quello attuale ad arco, di epoca monarchica, caratterizzato da una ridotta larghezza della carreggiata stradale.

Con il nuovo ponte e i tratti di raccordo realizzati in variante all’esistente, la sede stradale passa dagli attuali 4,60 mt a una larghezza complessiva pari a 10,50 mt con due corsie da 3,75 mt, una per senso di marcia, e banchine da 1,50 mt.

I lavori necessari per risolvere i disagi provenienti dallo storico restringimento stradale in corrispondenza dell’attuale ponte Assi hanno visto un investimento complessivo di circa 4,9 milioni di euro.

Proseguiranno le lavorazioni di dettaglio al di fuori del piano viabile principale senza alcun impatto sul traffico veicolare e sulla funzionalità dell’intervento.

