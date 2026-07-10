Aperto il bando per diventare Volontario in ferma iniziale dell’Esercito
Presente in Calabria un recruiter a disposizione dei ragazzi per l’orientamento tra le opportunità di carriera offerte dal mondo militare.
aperto fino al prossimo 22 luglio il concorso pubblico per l’ammissione di 3.200 volontari in ferma iniziale dell’Esercito Italiano rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni.
Durante il concorso i candidati saranno valutati presso i Centri di Selezione di Foligno, Bari, Milano, Palermo e Roma, attraverso delle prove di efficienza fisica, successivamente degli accertamenti psico-fisici attraverso delle visite mediche e degli esami specialistici e infine un esame attitudinale per valutare l’idoneità al servizio.
Per gli spostamenti i candidati potranno usufruire di una convenzione riservata (https://www.esercito.difesa.it/assets/allegati/126137/convenzione_fs_2026.pdf)
Diventando un VFI dell’Esercito si potranno avere ottime opportunità di stabilizzazione e di progressione di carriera, un’indipendenza economica immediata e sarà il primo passo per costruire un futuro solido attraverso l’acquisizione di notevoli competenze specialistiche.
Il Volontario in ferma iniziale è una figura professionale che al momento di ingresso nella vita militare presso i Reggimenti Addestrativi Volontari sottoscrive una ferma di tre anni e può accedere a una eventuale rafferma annuale.
Inoltre, dopo il dodicesimo mese di servizio, il VFI può accedere ai concorsi per entrare nelle Forze di Polizia avvalendosi della riserva di posti e dal 24° mese di servizio, ai concorsi per la Ferma prefissata Triennale nelle Forze Armate, con successivo transito per i vincitori verosimilmente al termine del terzo anno di servizio.
Dei 3.200 posti, 78 sono destinati a incarichi tecnici (elettricista, fabbro, muratore, idraulico, falegname, meccanico, esploratore equestre e tecnico per aeromobili di 1° livello).
La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente attraverso il portale concorsi.difesa.it, effettuando l’accesso tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE), inoltre, per ulteriori dettagli sul concorso, è possibile consultare il bando ufficiale o interagire con Atena ed Ettore, i due avatar virtuali dell’Esercito.
Per fornire ai giovani aspiranti un punto un punto di riferimento chiaro e immediato per orientarsi tra le opportunità di carriera che offre la Forza Armata o per guidarli passo dopo passo nel percorso concorsuale, è stata creata la figura del Recruiter, i cui contatti sono disponibili nel link di seguito riportato.
https://www.esercito.difesa.it/concorsi-e-arruolamenti/referenti/126085