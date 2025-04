Appassionante «Sabato del Villaggio» con Giancarlo De Cataldo

Un folto pubblico ha fatto da cornice al Seminario Vescovile di Lamezia Terme al secondo appuntamento della rassegna culturale Il Sabato del Villaggio.

Protagonista dell’evento, Giancarlo De Cataldo, amato autore di «Romanzo criminale» e «Suburra». Durante la serata, De Cataldo, in dialogo con Raffaele Gaetano, ha regalato al pubblico un incontro ricco di spunti di riflessione sulla più recente storia del malaffare in Italia, ricostruendo da par suo l’assassinio di Pier Paolo Pasolini, il caso di via Poma, la strage di Bologna, gli efferati delitti della banda della Magliana e i suoi intrecci con i poteri occulti. E ancora casi non risolti come quello di Emanuela Orlandi. Non sono mancati spunti sul suo essere scrittore profondo e originale. Insomma, una totale immersione nella cronaca nera che ha lasciato il pubblico molto soddisfatto.

Un altro prezioso appuntamento, questo del Sabato del Villaggio con Giancarlo De Cataldo, che contribuisce una volta di più all’arricchimento culturale della nostra Regione.

La rassegna ritorna domenica 4 maggio, con un altro attesissimo evento, quello con Pietro Orlandi, che ricostruirà con l’avvocato Laura Sgrò il delicato rapimento di Emanuela Orlandi.