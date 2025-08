Appello del Sindaco Vittimberga dopo le critiche social da parte di esponenti dell’opposizione

In un momento particolarmente impegnativo e delicato per la gestione del territorio, anche in considerazione delle numerose emergenze estive che riguardano incendi, viabilità, igiene urbana e rispetto delle regole, il Sindaco di Isola di Capo Rizzuto, Mariagrazia Vittimberga, ha voluto esprimere un messaggio rivolto a tutta la cittadinanza, ed in particolare a chi fa opposizione, sottolineando la necessità di costruire un senso civico condiviso e costruttivo:

“Ma vogliamo costruire un paese civile o altro? Ma veramente ci ritenete responsabili di un incendio, del mancato rispetto di un divieto di sosta, o della spazzatura buttata per strada? Ma dite sul serio o volete essere ridicoli?

Invece di condannare chi non rispetta le regole, chi appicca il fuoco, chi circola senza targa nella zona a traffico limitato, si aggredisce l’amministrazione? Che bello fare gli eroi contro le istituzioni e poi girarsi dall’altra parte quando vediamo le irregolarità.

Questa comunità la riusciremo a cambiare solo se ci sarà il coraggio di scegliere di stare ogni giorno dalla parte delle regole.

Poi è ovvio che un amministratore può anche sbagliare ma metterli quotidianamente sotto accusa, senza mai un gesto di sostegno oltre ad essere disonesto non risolverà i problemi della nostra società”.

L’Amministrazione Comunale, attraverso il Sindaco, ribadisce il proprio impegno quotidiano verso il territorio, con la consapevolezza che il cambiamento e il miglioramento della vita collettiva possono avvenire soltanto con il contributo di ogni singolo cittadino.