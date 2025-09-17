Calabria

Appello di Francesco Toscano ai giovani Calabresi: “non fuggite, combattete insieme a noi contro le oligarchie che ci condannano al declino”

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio2 ore fa
59 Meno di un minuto
“Negli ultimi vent’anni più di 100mila giovani di età compresa fra i 18 e 34 anni sono andati via dalla Calabria per colpa delle politiche infami imposte a turno da centrodestra e centrosinistra.

La nostra proposta politica rivolta in primo luogo ai giovani è molto semplice. Basta fuggire.Restate.

Combattete insieme a noi per liberare la Calabria da quelle oligarchie- oggi compatte intorno ad Occhiuto e Tridico che ci condannano ad un declino infinito. Prima non esistevano alternative oneste e organizzate, oggi c’è DSP.

Gli alibi sono finiti.” Ad affermarlo è stato Francesco Toscano, candidato governatore per Democrazia Sovrana e Popolare.

