Approda a Cetraro il Peperoncino Jazz Festival

Ritorna a Cetraro, dal 22 al 24 agosto, nella suggestiva cornice del giardino di Palazzo Del Trono, la tradizionale rassegna del “Cetraro Jazz Festival“, che rientra nel prestigioso circuito del Peperoncino Jazz Festival, giunto quest’anno alla venticinquesima edizione.

Si rinnova così in grande stile e con un impatto artistico e mediatico notevole, il rapporto di collaborazione tra il “Peperoncino Jazz Festival”, vincitore per due anni consecutivi del prestigioso JAZZIT AWARD come “Miglior Festival Jazz d’Italia”, ed il Comune di Cetraro, con tre tappe di grande jazz nazionale ed internazionale che costituiranno appunto il prestigioso cartellone della rassegna cetrarese, dedicata alla memoria di Ermanno Del Trono, musicista di talento e pioniere della musica jazz nel nostro territorio.

La serata iniziale, sabato 22 agosto, con inizio alle ore 22,00, vedrà di scena il gruppo “BEATRICE VALENTE TRIO” (Beatrice Valente, voice & bass; Ergio Valente, piano; Rocca Sagaria, drums), in un viaggio sonoro che fonde l’eleganza senza tempo degli standard jazz con l’emozione di brani inediti.

Domenica 23 agosto, la rassegna proseguirà con l’esibizione della formazione “ERIC DARIUS BAND”, guidata dal sassofonista e compositore americano Eric Darius (sax e voce) e da Alessia D’Andrea (voice), Andrea Bertorelli (keys), Antonio Castrovillari (guitar), Raffaele Trapasso (bass) ed Enzo Astone (drums).

Il gruppo proporrà un programma musicale di grande impatto emotivo caratterizzato da un mix di jazz, pop e rhythm and blues.

Il Cetraro Jazz chiuderà i battenti lunedì 24 agosto, con il concerto di NINO BUONOCORE (voce e chitarra), accompagnato al piano da Pino Tafuto. Una serata capace di regalare emozioni autentiche in cui l’artista rivisiterà il suo vasto repertorio storico in chiave pop-jazz.

A fare da contorno alla musica, nelle tre serate che si svolgeranno nel Giardino di Palazzo Del Trono, vi sarà la degustazione dei migliori vini calabresi a cura della Fondazione Italiana Sommelier e l’offerta culturale del Museo Civico dello stesso Palazzo.

Insomma tre serate da non perdere per chi ama buona musica, arte e relax, con suggestive interazioni fra contemporaneità e tradizione.