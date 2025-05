Approvato all’unanimità dal Consiglio camerale il Bilancio di esercizio 2024 della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia nella seduta ampiamente partecipata che, aperta dal presidente Pietro Falbo, si è tenuta lo scorso mercoledì nella sede dell’Ente a Catanzaro.

Il documento contabile, introdotto e presentato dal Segretario generale Ciro Di Leva, evidenzia una gestione finanziaria improntata ai principi di trasparenza, equilibrio e sostenibilità, frutto di un’attenta politica di contenimento delle spese e di una efficiente gestione delle entrate, rappresentando, inoltre, il raggiungimento, in modo più che soddisfacente, degli obiettivi prefissati in sede di programmazione.

Una gestione puntuale e regolare che anche i Revisori dei conti presenti alla seduta hanno evidenziato parlando esplicitamente “di oculatezza nella gestione”, rilevata non solo in questa fase consuntiva, ma anche all’esito della verifica, con controlli a campione, sui singoli atti prodotti dall’Ente nel corso dell’annualità.

“L’approvazione di un bilancio è un atto importante di condivisione e responsabilità ha detto il Presidente Falbo che ha aggiunto è la dimostrazione che l’Ente opera con equilibrio e visione strategica.

E’ la plastica evidenza di sintonia interna tra organi di indirizzo e di gestione e una struttura amministrativa con personale competente ed efficiente.

Questo commenta il Presidente ci permette oggi di guardare al futuro con fiducia e di pianificare nuovi interventi a beneficio delle nostre imprese e del territorio, rafforzando dialogo e sinergie con il mondo istituzionale, associativo e produttivo in una rete sempre più solida e ramificata”.

Il bilancio di esercizio 2024 evidenzia, infatti la tendenza ormai consolidata dell’Ente camerale di guardare all’innovazione e alla competitività in modo strutturale, nell’ottica di una semplificazione amministrativa e di una digitalizzazione interna al Sistema camerale che ha contribuito a migliorare efficienza e accessibilità ai servizi per imprese e cittadini.

Non solo, ma conferma l’azione di sostegno alle imprese centrata su informazione e formazione, internazionalizzazione, innovazione tecnologica, sviluppo competitivo orientato alla transizione energetica e alla sostenibilità ambientale, alla promozione delle tipicità e delle filiere produttive in modo specifico e integrato.

Nel corso della seduta, i Consiglieri che hanno preso la parola in un’ampia e aperta discussione, hanno unanimemente sottolineato come, in un contesto ancora segnato da sfide globali e da rapide trasformazioni, l’Ente camerale si conferma un alleato strategico per le imprese, orientato all’efficienza, all’innovazione, alla crescita sostenibile, non mancando gli stessi, al contempo, di delineare idee progettuali per il prossimo futuro.

All’ordine del giorno del Consiglio, e approvata, anche l’adozione di atti per la regolamentazione di servizi interni, in particolare il Regolamento per la gestione negoziata della crisi d’impresa e il Regolamento degli Organismi di composizione della crisi della Camera di Commercio.