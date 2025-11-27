Approvato il “Nuovo Protocollo” per i lavori di ristrutturazione e manutenzione del Poliambulatorio Asp di Diamante

Diamante (CS), 27 novembre 2025 – La giunta comunale di Diamante, guidata dal primo cittadino Achille Ordine, ha approvato il “Nuovo Protocollo d’Intesa” in merito ai lavori di ristrutturazione e di manutenzione del Poliambulatorio Asp di via Benedetto Croce.

Esso prevede la concessione in comodato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza dei relativi immobili per 30 anni, con l’opzione di rinnovo automatico di ulteriori 20.

Un accordo che garantirà per almeno un lustro l’ampliamento e la miglioria dei servizi sanitari essenziali nel territorio

L’Asp aumenterà anche gli spazi, tra cui il numero degli ambulatori che da 7 passeranno a 12 per facilitare l’accesso dei cittadini al servizio e ridurre i tempi di attesa.

Il Poliambulatorio sarà ristrutturato in vista dello stato attuale dell’immobile e subirà interventi di adeguamento con l’allestimento di una sala conferenza per le attività formative, la realizzazione di un’ulteriore postazione CUP e le postazioni di Medicina Legale, dell’Ufficio Igiene degli Alimenti, del Consultorio Familiare e di un punto vaccinale.

La giunta comunale ha espresso soddisfazione in merito alla scelta presa che mira solo ad una sempre più crescente offerta sanitaria nel territorio.