Approvato il piano olivicolo calabrese

Recuperare gli uliveti secolari delle varietà maggiormente diffuse in Calabria (Carolea, Ottobratica, Dolce di Rossano, Tonda di Strongoli, Sinopolese, Grossa di Gerace, Tondina o Roggianella); intensificare gli uliveti tradizionali e realizzarne di nuovi, intensivi e ad alta densità, ma anche lavorare sull’innovazione di processo nella estrazione meccanica degli oli vergini di oliva, offrendo un’immagine avanzata di ricerca e tecnologia dell’olivicoltura di Calabria.

Sono questi gli obiettivi del nuovo Piano Olivicolo Regionale, approvato nei giorni scorsi dalla giunta regionale presieduta da Roberto Occhiuto, su proposta dell’assessore all’agricoltura Gianluca Gallo.

“Questo risultato – sottolinea l’assessore Gallo – è frutto di un lavoro condiviso e rappresenta un impegno concreto per garantire un futuro sostenibile e competitivo al settore olivicolo-oleario calabrese: produrre di più e meglio dando valore alla distintività ed alla filiera è l’obiettivo che ci siamo posti”.

Il piano, elaborato in sinergia con esperti del settore, enti di ricerca, CREA, associazioni di categoria e rappresentanti istituzionali, mira a promuovere la sostenibilità, l’innovazione e la competitività del comparto, sfruttando l’avvio della programmazione dei Fondi UE 2023-2027. Previste inoltre azioni mirate per il posizionamento del prodotto sui mercati globali, per la formazione degli operatori del settore supportandoli nella transizione verso un’agricoltura 4.0, nonché per la creazione di una Carta degli Oli di qualità calabresi.

“Il nostro impegno – aggiunge l’assessore Gallo – è finalizzato a creare le condizioni per un rilancio duraturo e sostenibile del settore olivicolo-oleario. La Calabria è già una delle principali regioni produttrici di olio in Italia: intendiamo rafforzare il nostro ruolo a livello nazionale e internazionale, offrendo nuove opportunità di crescita economica e occupazionale”.