Approvato il ponte sullo Stretto: una svolta politica per il Sud

Villa San Giovanni (Rc), 6 Agosto 2025 – I consiglieri comunali di Forza Italia del Comune di Villa San Giovanni — Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco — esprimono profonda soddisfazione per l’approvazione definitiva, da parte del CIPESS, del progetto per il Ponte sullo Stretto di Messina. Si tratta di un passaggio politico decisivo, che segna la volontà chiara e concreta del Governo di sbloccare finalmente una delle opere più strategiche e discusse della storia repubblicana, restituendo centralità e dignità a un territorio da troppo tempo trascurato.

Questa approvazione non è solo un atto tecnico o amministrativo: è una scelta politica forte, frutto della determinazione di un esecutivo che guarda al Mezzogiorno non più come un problema da gestire, ma come una leva fondamentale per lo sviluppo dell’intero Paese. È il segnale che il tempo dell’attesa è finito. Il ponte, da sempre simbolo di un’Italia che aspira a connettere e a crescere, diventa ora realtà concreta, frutto di una visione che ha trovato finalmente un punto di sintesi tra progettualità, volontà politica e coraggio istituzionale.

Villa San Giovanni, porta naturale tra Calabria e Sicilia, si prepara a svolgere un ruolo centrale in questa trasformazione. Non più solo luogo di transito, ma nodo strategico del Mediterraneo, destinato a diventare protagonista di una nuova stagione economica, sociale e infrastrutturale. Come consiglieri comunali, ribadiamo il nostro impegno a sostenere questo processo con spirito costruttivo, vigilanza attenta e profondo senso di responsabilità verso la nostra comunità. L’obiettivo è accompagnare questa fase storica con equilibrio, concretezza e rispetto per i cittadini, a partire da coloro che saranno direttamente interessati dagli effetti dell’opera.

In questo quadro si inseriscono le parole del Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, che ha voluto sottolineare la portata storica della decisione, ricordando come il ponte sullo Stretto rappresenti il compimento di un grande sogno: un’opera strategica per lo sviluppo del Sud e per l’integrazione della Sicilia con il resto d’Italia e d’Europa. Tajani ha evidenziato come questa infrastruttura genererà benefici duraturi in termini economici, occupazionali e sociali, trasformando una visione in azione concreta. Un risultato che Forza Italia dedica alla memoria del Presidente Silvio Berlusconi, alla sua lungimiranza e alla sua profonda fiducia nelle potenzialità dell’Italia.

Oggi inizia una nuova fase. E Villa San Giovanni è pronta a viverla da protagonista.