Approvato il progetto esecutivo per la ricostruzione della scuola “Boccioni”, nel 2025 via all’appalto

Un importante passo in avanti verso la rinascita della scuola “Boccioni” si è concretizzato con l’approvazione, da parte della Giunta comunale di Reggio Calabria, del progetto definitivo-esecutivo relativo all’intervento di demolizione, ricostruzione e rifunzionalizzazione dell’edificio scolastico situato a Gallico che era stato dichiarato inagibile nel 2009.

A salutare con favore l’adozione della delibera n. 253 del 30 dicembre scorso è il consigliere comunale Giuseppe Giordano (delegato a Decentramento, Patrimonio e Politiche Giovanili) che sottolinea il passaggio amministrativo «fondamentale, atteso da oltre un decennio, per riconsegnare al territorio una sede scolastica adeguata e messa a norma, un presidio di vitale importanza per un’area vasta che comprende anche i quartieri limitrofi».

L’impulso che ha sbloccato la procedura è scaturito dalla stipula della convenzione quadro sottoscritta nel mese di luglio 2024 dalla Regione Calabria quale autorità di gestione del Por Calabria Fesr-Fse 2021-27 e dal Comune di Reggio Calabria quale organismo intermedio, che consentirà di utilizzare 3 milioni di euro del programma Agenda urbana ricompresi tra le risorse della Priorità 5 – RS05.1 – “Promozione dello sviluppo sociale, economico ed ambientale integrato ed inclusivo, della cultura, del patrimonio naturale, del turismo sostenibile e della sicurezza nelle aree interne”.

Nell’anno appena iniziato, dunque, sarà indetta la gara d’appalto per i lavori il cui termine di completamento è previsto entro 18 mesi successivi alla consegna alla ditta aggiudicatrice.

Giordano esprime soddisfazione per il provvedimento arrivato dopo un percorso amministrativo non semplice ma decisivo per il ritorno della scuola “Boccioni” alla sua vocazione originaria.

Il consigliere comunale evidenzia in questo senso il lavoro «sinergico e proficuo» portato avanti dagli assessori Francesco Costantino, Carmelo Romeo, Anna Briante e dagli uffici comunali che si occupano di Lavori pubblici, Risorse comunitarie e Istruzione. «Grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà ha aggiunto il consigliere comunale questo importante presidio scolastico potrà finalmente tornare ad essere un punto di riferimento per un vasto territorio.

Inoltre si sta lavorando anche a futuri interventi di riqualificazione della palestra».

Risale al 2013 l’approvazione, da parte della commissione straordinaria che all’epoca guidava il Comune, di un progetto di messa in sicurezza con adeguamento sismico del plesso che, però, si è poi rivelato non realizzabile e ha comportato la riconsiderazione della strategia progettuale verso un radicale intervento di demolizione e ricostruzione.

L’indirizzo politico dell’Amministrazione comunale è ora quello di monitorare con particolare attenzione le varie fasi della procedura per evitare ulteriori ritardi.

Analogo impegno sarà rivolto alle altre scuole comunali che nel corso dell’anno passato sono state sottoposte a verifica di vulnerabilità sismica al fine di garantire una permanenza in sicurezza all’interno dei vari plessi agli studenti e a tutti gli operatori del mondo della scuola.