Approvato per la prima volta a Pietrapaola il bilancio nei termini

Per la prima volta nella storia recente dell’ente, Pietrapaola approva il bilancio di previsione, lo scorso 5 dicembre, nei termini prescritti e quindi senza ricorrere ad alcuna proroga. Si tratta di un altro traguardo epocale, conseguito, nel quadro dell’azione di buon governo abbiamo messo in campo sin dal nostro insediamento.

È quanto dichiara la Sindaca Manuela Labonia sottolineando che il documento finanziario è stato chiuso inoltre con un segno positivo di 722 mila euro.

Anche in questa scandisce si tratta di un risultato che non arriva per caso ma è frutto di una visione e di un impegno continuativo e coerente che mantiene al centro il rigore, il contenimento della spesa e, soprattutto, l’efficientamento dei processi interni.

Approvare il bilancio nei termini prosegue Labonia significa anzi tutto dare certezze ai cittadini e soprattutto solidità ai servizi. Continuiamo a sentirci ancorati ad una missione etica prim’ancora che politica: liberare Pietrapaola dalle lungaggini burocratiche in cui è rimasta incastrata per troppo tempo.

Anche questa tappa prosegue prosegue un percorso avviato e che sta restituendo, in tutti i settori, trasparenza, efficienza ed imparzialità della pubblica amministrazione locale.

Stiamo portando avanti un’azione di vera e propria bonifica amministrativa che non ha precedenti.

Abbiamo tagliato gli sprechi e ottimizzato ogni singolo ingranaggio.

Quando torna a guidare i processi e non si fa trascinare da dinamiche e meccanismi auto-referenziali e sganciati dall’interesse generale, la Politica conclude la Labonia produce effetti che nel medio e lungo termine possono cambiare in meglio la vita delle nostre comunità locali, recuperando il gap di fiducia tra cittadini e istituzioni.