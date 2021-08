Appuntamento con la storia e l’esplorazione dello spazio con Notti d’estate al MArRC

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

Tornano gli appuntamenti di Notti d’estate al MArRC, domani sera nel suggestivo scenario della terrazza panoramica del Museo.

A partire dalle ore 21.00, in sinergia con il Planetario Pythagoras di Reggio Calabria, il professor Giuseppe Cutispoto, dell’Osservatorio Astronomico di Catania, terrà la conferenza dal titolo: “L’esplorazione dello spazio 60 anni dopo Gagarin”.

«Dopo la celebre missione del cosmonauta sovietico, passato alla storia per essere stato il primo uomo a compiere un’orbita completa attorno alla terra commenta la responsabile scientifica del Planetario, Angela Misiamo sono stati fatti passi da gigante per la conquista dello spazio.

E se allora questa sfida rappresentava una dimostrazione della forza politica, economica e scientifica delle due massime potenze mondiali, USA e URSS, come racconterà il professor Cutispoto, oggi continua Misiano si guarda ad altri orizzonti, più ambiziosi orizzonti.

Si parla infatti, di ritorno sulla Luna, con il progetto Artemis, promosso da Nasa e dall’Esa, e di uno studio più approfondito di Marte grazie al piccolo elicottero Ingenuity arrivato sul pianeta rosso nel febbraio di quest’anno».

Come di consueto si potrà accedere alla terrazza panoramica con l’acquisto del biglietto del Museo al costo di 3 euro a partire dalle ore 20.00.

«La programmazione estiva del Museo prosegue senza sosta- commenta il Direttore Carmelo Malacrino. Ringrazio tutte le associazioni che si sono impegnate per costruire un ponte di cultura per la città di Reggio e i visitatori. Il MArRC si dimostra uno dei grandi attrattori della Calabria, lo testimonia l’interesse e la passione del pubblico tra le sale e dei numerosi turisti desiderosi di conoscere e ammirare il nostro patrimonio archeologico.

Ai reperti dei quattro livelli delle collezioni permanenti, si aggiunge in Piazza Orsi la mostra Salvati dall’oblio. Tesori di archeologia recuperati dal Nucleo TPC dei Carabinieri di Cosenza».

Le attività sulla terrazza panoramica del Museo proseguiranno sabato 21 agosto con un incontro dedicato alla storia a cura del Centro Internazionale Scrittori della Calabria.

Con Loreley Borruto, Rosaria Catanoso, Daniele Cananzi e Teresa Serra si ripercorrerà la celebre Hannah Arendt con una conferenza dal titolo “Imprevisto ed eccezione. Lo stupore della storia”. Il dibattito sarà dedicato alla figura della filosofa e storica tedesca che diede il suo prezioso contributo alla ricostruzione dell’Olocausto e che ci ha lasciato una delle più nitide testimonianze degli orrori del Nazismo.

Il Museo nei giorni di giovedì e sabato sarà aperto fino alle 23.00, con ultimo ingresso alle 22.30. Il biglietto potrà essere acquistato sia online, sul sito web, sia in struttura.

Per accedere al Museo non è richiesta la prenotazione. Per accedere alle sale espositive e alla terrazza ai sensi delle ultime disposizioni governative, è necessario il green pass per tutti i visitatori, ad eccezione dei minori di anni 12 e dei soggetti per i quali non è prevista la vaccinazione.