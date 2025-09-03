Apre il nuovo mercato di Campagna Amica a Taverna di Montalto

È stata approvata dalla Giunta comunale di Montalto Uffugo la delibera che sancisce l’apertura del nuovo mercato di Campagna Amica nella frazione di Taverna.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Biagio Faragalli, nasce grazie alla sinergia istituzionale con Coldiretti Calabria e Campagna Amica Calabria, in linea con il piano di valorizzazione dell’agricoltura locale e della promozione dei consumi sostenibili.

L’inaugurazione è prevista per il 26 settembre prossimo, con apertura settimanale ogni venerdì mattina, presso la Villetta Comunale “Ettore Canonaco” in Via A. Manzoni, a Taverna di Montalto.

Saranno protagonisti gli agricoltori del territorio, pronti a offrire ai cittadini prodotti freschi e trasformati, stagionali, tracciabili e a chilometro zero.

I mercati di Campagna Amica rappresentano oggi un presidio fondamentale per il diritto al cibo sano e per la tutela del reddito agricolo. Offrono un’esperienza di acquisto trasparente e diretta, dove il rapporto tra consumatore e produttore si rafforza nel segno della fiducia e della qualità.

In Calabria, Campagna Amica è presente con tre mercati coperti settimanali nelle città di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, oltre a numerosi mercati all’aperto e itineranti, nei principali centri urbani e località turistiche.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente provinciale di Coldiretti Cosenza Enrico Parisi: «ogni nuovo mercato è una scelta di campo, un investimento concreto sul territorio e sulle sue imprese agricole. Ringraziamo il Comune di Montalto Uffugo per la visione lungimirante:

Taverna avrà un punto di riferimento per chi sceglie un’alimentazione sana e consapevole. La rete di Campagna Amica cresce insieme alle comunità, con l’obiettivo di garantire un’economia agricola più giusta, prodotti genuini e tracciabili, tutela dell’ambiente e valorizzazione delle nostre aree interne».

Il Direttore provinciale di Coldiretti Cosenza Pietro Sirianni ha dichiarato inoltre che «il nuovo mercato di Taverna è una risposta concreta alla crescente domanda di qualità, trasparenza e legame con il territorio. Stiamo lavorando per valorizzare il lavoro degli agricoltori e promuovere un’economia sempre più sostenibile».

Entusiasti anche i commenti del Sindaco di Montalto Biagio Faragalli che, ringraziando Coldiretti, Campagna Amica e l’Assessore comunale Ida Pasqua per l’impegno profuso, ha dichiarato:

«questo è un altro obiettivo che vogliamo condividere con la nostra città, perché una sana alimentazione è un elemento chiave per evitare patologie, sia per i più grandi che per i bambini, quindi per prevenire anche fenomeni di obesità infantile.

Mangiare bene vuol dire stare meglio e consumare i prodotti a chilometro zero può rappresentare una svolta per la nostra comunità, sia dal punto di vista dell’acquisto nei mercati, sia con il loro inserimento all’interno delle mense scolastiche.»

Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sui canali web ufficiali di Campagna Amica Calabria e Coldiretti Calabria.