Arco Jonico, Mazza: urge un cambio di rotta istituzionale

L’Arco Jonico, nel dibattito politico locale, manifesta una preoccupante difficoltà nel produrre una classe dirigente che sia all’altezza delle sfide contemporanee. Questa la tesi centrale sostenuta da Mazza, che descrive un establishment incapace di evolversi e di cogliere le opportunità offerte dal futuro, continuando a riproporre modelli che il tempo e la storia istituzionale hanno già superato.

Mentre altre aree del Paese firmano protocolli per nuovi Policlinici, Campus universitari e infrastrutture moderne, l’attività politica tra Corigliano-Rossano e Crotone sembrerebbe concentrarsi su iniziative di limitato impatto strategico, come la riabilitazione di figure politiche controverse o l’esaltazione di documenti amministrativi datati. Si assiste, prosegue l’analisi, alla presentazione di progetti ambiziosi, quali rendering aeroportuali, che paiono disconnessi da studi di fattibilità e non tengono conto della forte emorragia demografica che affligge l’area.

Il focus critico si concentra in particolare sull’idea, periodicamente riemersa, di istituire la sesta provincia calabrese (Sibaritide). Mazza la definisce un’ipotesi “che non troverebbe giustificazione” e ricorda che già vent’anni fa venne bocciata per carenza di requisiti. “Un Establishment che non studia e non si evolve riesce a proporre soltanto ciò che la storia ha già bocciato.”

Viene sottolineato come le riforme istituzionali degli ultimi anni – dalla legge Delrio alle riorganizzazioni sanitarie (ASP) e camerali – abbiano fissato criteri demografici e territoriali rigidi per la distribuzione dei servizi. Questi standard, che superano il concetto di semplice base provinciale, rendono l’istituzione di un piccolo Ente aggiuntivo non solo inefficace ma inutile ai fini dell’ottenimento di servizi essenziali. L’attenzione si sposta sul fatto che la definizione dei servizi periferici da Roma è stabilita su tetti demografici d’ambiti vasti, non su base provinciale.

Secondo l’autore, la vera riforma non risiede nella “parcellizzazione dell’esistente per dare vita a inutili cloni privi di reale autonomia,” ma nella capacità di unire e creare sinergie. “Non esiste altra strada per emancipare demograficamente e, soprattutto, politicamente, tutto l’Arco Jonico calabrese.”

Mazza richiama l’attenzione sulla proposta “Magna Graecia”, che suggerisce la rimodulazione degli ambiti provinciali esistenti per generare contesti politico-amministrativi più robusti e paritetici ai Capoluoghi storici. Questa visione policentrica si pone in netto contrasto con le spinte centraliste tradizionali. Soltanto costruendo sinergie istituzionali tra aree omogenee, come l’amalgama degli ambiti crotonese e sibarita, si potrà creare un polo in grado di competere e attrarre servizi, come si è visto per le recenti riforme sulla riorganizzazione dei tribunali.

L’invito finale è a evitare di promuovere proposte superate, che non tengono conto dei requisiti minimi di fattibilità e che rischiano di suscitare “ilarità e scherno” in contesti politici più evoluti.