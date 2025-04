Arcomagno: apertura anticipata e nuovo modello virtuoso per un turismo sostenibile

San Nicola Arcella (CS), 14 aprile 2025 – L’iconico Arcomagno di San Nicola Arcella si prepara ad accogliere visitatori e turisti con un’importante novità: l’apertura della stagione turistica è stata fissata per il 17 aprile 2025, con ben un mese e mezzo di anticipo rispetto allo scorso anno (1° giugno). Il sito, gioiello naturalistico della Calabria, rimarrà fruibile fino al 31 ottobre, ampliando così il periodo di visita e offrendo maggiori opportunità per scoprire la sua straordinaria bellezza.

Questa anticipazione è il risultato tangibile di un impegno costante dell’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Madeo, volto alla valorizzazione e tutela di questo prezioso geosito. Un sistema di gestione oculato, implementato negli ultimi anni, ha trasformato l’Arcomagno in una delle mete più ambite della regione, riconosciuta non solo per il suo fascino unico ma anche per l’attenzione alla sostenibilità ambientale.

Per il biennio 2025/2026, il Comune ha indetto una manifestazione d’interesse per l’affidamento dei servizi cruciali per la fruizione del sito: visite organizzate e controllate, pulizia e decoro. L’avviso pubblico poneva particolare enfasi sull’adozione di misure migliorative in termini di sicurezza, qualità del servizio, promozione turistica e gestione trasparente degli utili. Ad aggiudicarsi la selezione è stata la Pro Loco di San Nicola Arcella, la cui proposta si è distinta per una forte sensibilità verso la sostenibilità, la promozione del territorio e la trasparenza amministrativa.

In linea con le disposizioni dell’avviso, tutti gli eventuali utili derivanti dall’attività saranno reinvestiti, in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale, in interventi mirati alla manutenzione del sito, alla promozione turistica, al decoro urbano e alla vigilanza, con un beneficio diretto per l’intera comunità.

Questo modello di gestione controllata ha riscosso un unanime apprezzamento da parte dei visitatori, che attraverso recensioni e commenti online descrivono l’Arcomagno come un luogo “magico”, “ben organizzato”, “sereno e protetto”, capace di offrire un’esperienza autentica e lontana dalla frenesia del turismo di massa.

In un contesto turistico spesso segnato dal fenomeno dell’overtourism, che compromette la qualità delle esperienze e l’integrità dei luoghi naturali, San Nicola Arcella si pone come un esempio virtuoso, dimostrando come sia possibile coniugare accessibilità e tutela, fruizione e rispetto per l’ambiente.

Numerose le attestazioni di gradimento, da parte di operatori del settore che hanno elogiato questo approccio innovativo, indicandolo come un modello concreto di gestione sostenibile del patrimonio naturale, auspicando una sua replicabilità in altre località di pregio paesaggistico e turistico. La scelta di limitare gli accessi, organizzarli in fasce orarie e mantenere elevati standard di tutela, garantisce non solo la salvaguardia dell’ambiente ma anche un’esperienza più intima e significativa per chi visita l’Arcomagno.

Un equilibrio possibile, che l’Amministrazione Comunale di San Nicola Arcella si impegna a coltivare con dedizione e lungimiranza, confermando l’Arcomagno come un’eccellenza del turismo calabrese e un modello di gestione sostenibile a livello nazionale.