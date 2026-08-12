Area integrata dello Stretto, Ripepi: “L’incontro di ieri segna un pezzo di storia della nostra terra”

“L’incontro di ieri segna un pezzo di storia della nostra terra, perché questa volta si farà sul serio”.

È quanto dichiara Massimo Ripepi, Assessore all’Area Integrata dello Stretto, esprimendo il proprio plauso per l’incontro istituzionale tra il Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, e il Sindaco di Messina, Federico Basile.

“La volontà di due Sindaci fortemente operativi di abbattere ogni steccato e costruire una collaborazione concreta tra le due città rappresenta una svolta importantissima.

Reggio Calabria e Messina devono diventare una vera Area Integrata dello Stretto, capace di creare valore per i cittadini delle due sponde e di rafforzare il ruolo strategico dell’intero territorio nel Mediterraneo.”

Ripepi rivolge quindi un particolare ringraziamento al Sindaco Francesco Cannizzaro per la lungimiranza dimostrata con l’istituzione, per la prima volta nella storia, dell’Assessorato all’Area integrata dello Stretto e per aver promosso questo primo incontro operativo insieme al collega Basile.

“Quello di ieri è un passo che attendevamo da tempo e che apre finalmente una prospettiva concreta di integrazione.

Il Sindaco Cannizzaro ha sempre sostenuto che, mentre è necessario riportare la nostra Città alla piena normalità, bisogna al tempo stesso avere la capacità di pensare in grande, ponendo oggi le basi per fare di Reggio Calabria una Città sempre più strategica, internazionale e protagonista nel Mediterraneo.”

“L’avvio di questo percorso con Messina rappresenta una concreta espressione di questa visione e dimostra come l’integrazione dello Stretto possa diventare una delle grandi priorità dell’azione istituzionale.

Dopo decenni di progetti e aspirazioni rimasti spesso incompiuti – conclude Ripepi – vista la rapidità con la quale i due Sindaci, poco dopo aver vinto le elezioni, hanno voluto fortemente questo incontro, oggi possiamo finalmente trasformare quel sogno in un percorso concreto.

Sono certo che le aspettative di intere generazioni politiche delle due sponde possano finalmente realizzarsi. Reggio Calabria e Messina insieme possono rappresentare una delle più grandi opportunità di crescita e sviluppo dell’intero Mediterraneo.”