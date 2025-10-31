Reggio Calabria

Aree giochi inclusive: investimento del comune di Cittanova in sinergia con l’ambito territoriale sociosanitario

Nuovo investimento in materia di politiche giovanili inclusive da parte del Comune di Cittanova. Nell’ambito del progetto “Sport e Disabilità” messo in campo dell’Ambito Socio-Sanitario n.3 con Comune Capofila Taurianova, l’Ente ha provveduto all’ampliamento dell’offerta ludica per alcune aree attrezzate del centro urbano. In particolare, il progetto ha previsto la fornitura di attrezzatura e giochi al fine di potenziare due aree inclusive e di socializzazione destinate ai più piccoli. L’investimento ha consentito di arricchire il parco giochi adiacente la Villa Comunale e, contestualmente, la realizzazione di un nuovo spazio all’interno dell’Asilo “Falcone-Bersellino”. Un percorso importante curato con attenzione dal Vicesindaco con delega alle Politiche Sociali avv. Rita Morano.

II progetto “Sport e Disabilità” è rivolto ai dieci comuni dell’Ambito Territoriale Socio-Sanitario n.3 e sta consentendo l’implementazione di un percorso virtuoso destinato alle fasce più giovani della popolazione.

«Siamo soddisfatti dell’importante attività portata avanti in sinergia con l’Ambito Territoriale – hanno affermato il Sindaco avv. Domenico Antico e il Vicesindaco avv. Rita Morano -. L’azione messa in campo sposa pienamente gli indirizzi in materia di politiche sociali e giovanili su cui l’Amministrazione comunale investe sin dal suo insediamento».

