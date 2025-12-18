Aree interne tra diritti e opportunità: confronto pubblico a San Giovanni in Fiore promosso da Asprom

San Giovanni in Fiore ospiterà venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 17.30, presso la Sala Antico Borgo (via S. Rota, 3), l’incontro pubblico dal titolo “Aree interne tra diritti e opportunità”, promosso da ASPROM – Associazione per lo Sviluppo e la Promozione del Mezzogiorno.

L’iniziativa si propone come un momento di riflessione e confronto sui temi dello sviluppo, della coesione territoriale e delle politiche per le aree interne, con particolare attenzione ai diritti dei cittadini e alle opportunità di crescita per i territori più fragili del Paese.

Ad aprire i lavori sarà Mimmo Talarico, Direttore di Asprom.

Interverranno Rosanna Nisticò, docente UNICAL e direttrice del Master “Sviluppo Aree montane”, Mario Oliverio, già Presidente della Regione Calabria, Donatella Deposito, Sindaco di Parenti e consigliere nazionale UNCEM, e Giovambattista Nicoletti, sindacalista.

Le conclusioni saranno affidate a Pasquale Tridico, eurodeputato, Presidente di Asprom e già candidato a governatore della Regione Calabria, che offrirà una lettura del ruolo delle politiche europee nello sviluppo delle aree interne e del Mezzogiorno.

L’incontro rappresenta un’occasione di dialogo aperto tra istituzioni, mondo accademico, amministratori locali e cittadini, con l’obiettivo di rafforzare una visione condivisa per il futuro delle comunità interne.