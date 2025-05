Arghillà, il gruppo civico “Noi Siamo Arghillà” accusa: “Esclusi dal confronto, così si divide il quartiere”

Il gruppo civico “Noi Siamo Arghillà – La Rinascita” interviene con toni fermi nel dibattito sulle condizioni del comparto 6 del quartiere, replicando con una nota pubblica al recente comunicato firmato congiuntamente da alcune associazioni locali. A sollevare preoccupazione, secondo la presidente Patrizia D’Aguì, non è solo la situazione delle famiglie coinvolte, ma anche l’assenza – definita “arbitraria e pretestuosa” – del gruppo civico dalla rete territoriale richiamata nel documento.

«Apprendiamo con stupore e rammarico del comunicato a firma congiunta di alcune associazioni che si dichiarano “attive nel quartiere Arghillà”, nel quale si esprime preoccupazione per la situazione delle famiglie del comparto 6, ma si omette un elemento gravissimo: l’esclusione dell’associazione Noi Siamo Arghillà – La Rinascita, una delle realtà più presenti e operanti da anni nel territorio» – ha dichiarato D’Aguì.

Nel mirino del gruppo civico ci sarebbe, in particolare, la motivazione con cui tale esclusione è stata giustificata: l’accusa di essere un’associazione “politica”. Una definizione che la presidente respinge con forza, definendola «falsa, infamante e usata strumentalmente per tagliare fuori una voce indipendente, impegnata nel sociale e nell’ascolto diretto delle famiglie».

Secondo D’Aguì, questa esclusione mina alla base il principio di pluralismo e collaborazione tra le realtà che operano nel quartiere. «L’espressione “associazioni attive nel quartiere” è fuorviante – ha puntualizzato – perché veicola l’idea, del tutto sbagliata, che solo le firmatarie del comunicato siano legittimate a parlare a nome del territorio. È un atteggiamento discriminatorio, che danneggia il tessuto sociale invece di rafforzarlo.»

Nonostante l’esclusione, “Noi Siamo Arghillà – La Rinascita” dichiara di voler proseguire nel proprio impegno. «Anche da soli, anche senza timbri ufficiali – ha detto la presidente – saremo sempre presenti, come lo siamo stati fino a oggi, con trasparenza, onestà e passione civile.»

Infine, l’appello: «Il bene del quartiere non può nascere da accordi di esclusione né da narrazioni distorte. Lavorare per Arghillà significa includere, non dividere. Significa riconoscere le differenze e farne forza, non motivo di emarginazione. Continueremo a operare con o senza il consenso di chi si arroga il diritto di rappresentare il quartiere a porte chiuse.»