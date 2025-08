Armando Neri (Lega) “grande soddisfazione per il via libera al progetto definitivo del Ponte”

Come Commissario cittadino della Lega di Reggio Calabria, esprimo profonda soddisfazione per l’approvazione da parte del CIPESS del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto.

Si tratta di un passaggio fondamentale, atteso da decenni, che segna l’inizio di una nuova era per la Calabria e l’intero Mezzogiorno.

Mi congratulo con il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha dimostrato con i fatti cosa significa credere davvero nel futuro del Sud e investire sulle infrastrutture.

La sua presenza domani a Reggio Calabria rappresenta non solo un gesto simbolico, ma un atto di attenzione concreta verso il nostro territorio.

Il Ponte rappresenta un volano straordinario per la crescita del Sud, per il lavoro, per il turismo e i trasporti. La Lega è e sarà sempre al fianco dei cittadini calabresi per lo sviluppo, la modernizzazione e la creazione di nuove opportunità.