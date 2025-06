Arpal Calabria, lunedì 30 giugno inaugurazione nuova sede a Pizzo

Sarà inaugurata lunedì 30 giugno la nuova sede di Arpal Calabria nel palazzo comunale di Pizzo Calabro (VV). Sarà presentato anche il Centro per l’impiego virtuale.

L’evento si dividerà in due momenti: alle ore 09 ci sarà la cerimonia di inaugurazione e la benedizione dei nuovi locali da parte del sacerdote don Domenico Muscari. Successivamente, alle ore 09.30, nell’aula consiliare del Comune di Pizzo, si terrà la presentazione delle attività di Arpal Calabria, ente strategico della Regione per sostenere le politiche attive del lavoro, progettando e promuovendo interventi e azioni per favorire l’inserimento ed il reinserimento lavorativo, la formazione professionale ed il supporto all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in sinergia con istituzioni, imprese e cittadini.

Dopo i saluti istituzionali di Sergio Pititto, sindaco di Pizzo Calabro, sarà Pietro Manna, direttore Generale di Arpal Calabria, ad introdurre i lavori.

Di seguito, interverranno, Giovanni Bonaccorso, responsabile ufficio personale di Arpal Calabria; Elena Maria Latella, responsabile settore Finanziario di Arpal Calabria; i dirigenti generali della Regione Calabria, Fortunato Varone, del dipartimento Lavoro, Raffaele Rio, del dipartimento Turismo.

Concluderà l’evento, l’assessore alle Politiche del Lavoro e Formazione Professionale della Regione Calabria, Giovanni Calabrese.

L’incontro sarà moderato da Antonella Pirrotta, funzionaria di Arpal Calabria.