Arrestato dalla Polizia di Stato di Villa San Giovanni un uomo con una pistola clandestina

Nei giorni scorsi, gli agenti della Sezione Polizia Ferroviaria di Villa San Giovanni, impegnati in un servizio di controllo presso gli scali ferroviari, hanno notato nella località di Catona un giovane che, con il volto travisato da un passamontagna, si allontanava velocemente alla loro vista.

Raggiunto dagli operatori dopo un breve inseguimento, il giovane ha gettato a terra una pistola semiautomatica priva di matricola.

Nel corso del successivo controllo è stato trovato anche in possesso di un caricatore contenente una cartuccia, un bilancino di precisione e un paio di guanti in lattice.

Al termine degli accertamenti, è stato arrestato per porto abusivo in luogo pubblico di arma da fuoco clandestina e resistenza a pubblico ufficiale e condotto presso la casa circondariale di Arghillà.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Per l’indagato vale il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.