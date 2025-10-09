Arriva “Dinosauri Vivi” al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria

Il teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria si prepara ad accogliere un evento davvero straordinario e fuori dal comune: lo spettacolo “Dinosauri VIVI”, ideato da Flavio Colombaioni, erede di una delle più celebri famiglie circensi italiane.

L’evento, reso possibile grazie all’impegno della compagnia “Il Circo di Pinocchio”, promette di incantare grandi e piccini con un mix unico di comicità, tecnologia e messaggi educativi di grande attualità.

Protagonisti assoluti dello spettacolo sono i dinosauri animatronic a grandezza naturale, vere e proprie meraviglie della tecnologia, capaci di camminare, muoversi ed esprimere emozioni come se fossero vivi.

Grazie a una sofisticata struttura interna fatta di acciaio, gommapiuma e stoffa, queste creature che pesano circa 40 kg e sono animate da operatori interni dotati di telecamere, monitor e joystick — regalano un realismo sorprendente.

Un effetto scenico degno delle migliori produzioni cinematografiche, importato dagli Stati Uniti, dove questa tecnologia è molto utilizzata nei parchi a tema e nel cinema.

Lo spettacolo prende vita all’interno del Museo mondiale dei dinosauri, dove lo scienziato Clayton geniale e un po’ pazzoide, con i classici capelli sparati all’insù aspetta l’arrivo di un famoso paleontologo dalla Germania.

È lui a portare con sé una misteriosa tavola del tempo, in grado di far rivivere i giganteschi rettili dell’era mesozoica. Risolto l’enigma, inizia il vero spettacolo: sul palco compaiono il Triceratopo, il Velociraptor, la tenera Brontolina (un brontosauro), il temibile Tyrannosaurus Rex con i suoi cuccioli, il Petosauro e il gigantesco Megaraptor.

Oltre all’incredibile impatto visivo, “Dinosauri VIVI” è uno spettacolo spiritoso, coinvolgente e a tratti esilarante, grazie alla comicità irresistibile di Flavio Colombaioni, Clay Vitali e Gianna Stramaccioni.

Ma la vera forza dello show sta nel suo intento educativo e sociale: divertendo e meravigliando, la compagnia riesce anche a lanciare messaggi forti e attuali, come la lotta contro il bullismo e l’importanza della raccolta differenziata.

Grazie alla compagnia Il Circo di Pinocchio, lo storico Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria si trasformerà in un mondo preistorico pieno di magia, scienza e risate.

Uno spettacolo pensato per tutta la famiglia, che saprà conquistare il pubblico di ogni età, lasciando nel cuore di tutti un messaggio di speranza e responsabilità.

Preparatevi a vivere un’esperienza unica: i dinosauri stanno per tornare e questa volta lo fanno dal vivo, sul palcoscenico del Cilea.