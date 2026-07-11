Arriva la “Notte Azzurra” a Schiavonea: il 23 luglio una serata tra gusto, tradizioni marinare e grande musica

Il fascino del mare, le eccellenze enogastronomiche del territorio e l’intrattenimento dal vivo si fondono in un unico grande evento: la “Notte Azzurra”.

L’appuntamento è fissato per giovedì 23 luglio 2026, a partire dalle ore 20:00, nella suggestiva cornice marinara di Schiavonea.

La manifestazione si inserisce a pieno titolo nel prestigioso cartellone del CoRo Summer Fest, la ricca programmazione estiva promossa dal Comune di Corigliano-Rossano, confermando l’impegno nella valorizzazione delle tradizioni locali e nella promozione turistica del territorio.

La “Notte Azzurra” è il risultato di una proficua sinergia organizzativa e istituzionale.

L’evento, patrocinato e sostenuto dal Comune di Corigliano-Rossano, vede la fondamentale collaborazione delle realtà associative attive sul territorio: la Pro Loco Rossano “La Bizantina” APS, la Pro Loco Corigliano Calabro, l’Associazione Culturale Tremaglio, l’associazione Voci in Co. Ro, il format Pruppetish e le altre associazioni partner. Una rete solida che ha lavorato all’unisono per regalare a cittadini e turisti un’esperienza immersiva nelle radici della comunità.

L’evento si svilupperà su due piazze principali di Schiavonea, offrendo un programma variegato capace di soddisfare ogni fascia d’età:

📍 Piazza Portofino (A cura di Voci in Co. Ro):

• Ore 20:00 – Si accendono i fuochi con l’inizio della frittura e la degustazione delle tradizionali polpette di alici.

• Ore 21:00 – L’attesa finale di PRUPPETISH Ara Marina: una sfida culinaria tra i 3 finalisti, accompagnata dalla degustazione della giuria tecnica.

• Ore 23:00 – Proclamazione del vincitore della sfida e, a seguire, grande concerto di musica dal vivo con l’energia della band Malelingue.

📍 Piazza dei Due Mari (A cura dell’Associazione Culturale Tremaglio in collaborazione con le Pro Loco):

• Ore 19:30 – Apertura dei gazebi enogastronomici, con l’accoglienza musicale a cura del gruppo TarantAcri folk.

• Ore 20:00 – Al via la grande degustazione di piatti tipici “n’tra marina”.

Il menù prevede un trionfo di sapori marinari: alici “arriganati” e “scattijati”, alici “m’banati e fritt”, frittura di gamberi, trofie con gamberi e cozze, e la celebre “Sardella cunzata supra a fresiana”. La piazza ospiterà inoltre un Corner Culturale con l’esposizione dei dipinti dell’artista “Ninarte” .

• Ore 21:00 – Esibizione musicale del gruppo TarantAcri folk, per animare la serata con i ritmi della tradizione.

L’invito è rivolto a tutti – residenti, turisti e appassionati della buona cucina – per celebrare insieme l’estate, sostenere le realtà locali e vivere la magia della Notte Azzurra.

Ingresso libero.