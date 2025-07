Arriva la quarta edizione del Festival della Musica – Città di Chiaravalle Centrale

Tutto pronto per la quarta edizione del Festival della Musica – Città di Chiaravalle Centrale, in programma dal 27 al 31 luglio 2025, a cura dell’A.P.S. De Artibus et Disciplinis, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e il sostegno della Consulta della Cultura.

Un’edizione ancora più ricca, che unisce formazione musicale, concerti e seminari: cuore pulsante del festival sarà il Liceo Scientifico di Chiaravalle Centrale, divenuto ormai un vero e proprio Polo multiculturale, sede delle attività didattiche e musicali del Festival e della quarta edizione della mostra “ChiaravalleArte” (a cura della Consulta della Cultura), visitabile a partire dal 25 luglio.

Corsi attivati:

· Flauto e Improvvisazione – a cura di Alessandra Rombolà

· Basso elettrico e Musica d’insieme – a cura di Silvio Ariotta

· Sassofono – a cura di Edoardo Zotti

· Seminario di liuteria – a cura di Carlo Delfino

· Seminario su fisiologia e meccanismo del respiro negli strumenti a fiato – a cura di Stefano Zinetti

Le attività didattiche sono rivolte a studenti, musicisti e appassionati, con l’obiettivo di promuovere la crescita artistica e favorire l’incontro tra generazioni musicali in un ambiente aperto, dinamico e multidisciplinare.

Principali appuntamenti musicali:

· 27 luglio – Concerto inaugurale (ingresso libero)

Presso il Liceo Scientifico, apertura ufficiale del festival con il Quartetto Jazz Nauplia, in un’esibizione coinvolgente e aperta a tutta la cittadinanza.

· 29 luglio – Concerto degli allievi della classe di Flauto e Improvvisazione

· 30 luglio – Concerto degli allievi della classe di Sassofono

· 31 luglio – Concerto sinfonico al Teatro Impero: “In the name of Ennio Morricone”

Un tributo solenne e spettacolare al grande compositore, a cinque anni dalla sua scomparsa.

Un’orchestra sinfonica interpreterà le sue più celebri colonne sonore nella suggestiva cornice del Teatro Impero.

🎟️ Ingresso a pagamento – Biglietti disponibili su:

👉 www.liveticket.it

ℹ ️ Informazioni utili

Il programma dettagliato, le modalità di iscrizione ai corsi e tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sui canali ufficiali dell’associazione:

🔗 Facebook: De Artibus et Disciplinis

📸 Instagram: @deartibusetdisciplinis

Il Presidente

M° Vincenzo Macrì