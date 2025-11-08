Arriva Rezum, il nuovo trattamento introdotto dall’Asp di Cosenza contro l’ipertrofia della prostata – VIDEO
Un traguardo per il piano strategico dell'Azienda che mira sempre più a strumenti d'avanguardia
Cosenza, 8 novembre 2025 – Nel pieno della strategia che vede impegnata l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ad acquisire sistemi all’avanguardia efficienti e utili nell’accelerare la diagnosi e rendere i trattamenti sempre più personalizzati, arriva Rezum, destinato all’Unità Operativa di Urologia dello Spoke Paola-Cetraro.
Una grande svolta sul fronte dell’innovazione tecnologica, che conferma il percorso di ammodernamento voluto dall’Azienda.
Il sistema Rezum è un intervento mini invasivo contro l’iperplasia prostatica benigna, una patologia caratterizzata da un ingrossamento non canceroso della prostata, che interessa gli uomini in età medio avanzata.
Esso rappresenta un’alternativa efficace al trattamento chirurgico, perché agisce mediante vapore acqueo nel diminuire il volume della ghiandola prostatica.
Si tratta di un’operazione blanda con anestesia locale, tempi di degenza brevi e poche probabilità di complicanze cliniche.
Un traguardo che si aggiunge con successo ai tanti altri raggiunti nel piano strategico dell’Asp di Cosenza: un piano fine all’investimento in strumenti d’avanguardia che rendono la medicina un insieme di innovazione, tecnologia e professionalità.