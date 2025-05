Arriva sul Lungomare di Reggio Calabria la sfida di Marco Matteazzi: 100 maratone contro il bullismo

Ha fatto tappa sul Lungomare Italo Falcomatà di Reggio Calabria l’incredibile sfida di Marco Matteazzi, il giovane vicentino che ha deciso di correre 100 maratone in giro per l’Italia per lanciare un messaggio forte e chiaro contro il bullismo.

Ad accoglierlo c’era il consigliere comunale delegato allo Sport, Giovanni Latella e gli atleti dell’AsdsportingClub Reggio Calabria, con Marco Vitale.

«A Reggio Calabria corro la mia 84esima maratona ha chiarito Matteazzi l’obiettivo è arrivare a 100 tappe, portando ovunque un messaggio di forza, speranza e consapevolezza contro il bullismo. È un’esperienza straordinaria: le persone si avvicinano, corrono con me, si raccontano.

Molti hanno vissuto esperienze di bullismo e trovano in questa iniziativa un’occasione di riscatto e ispirazione. Altri, invece, partecipano per superare i propri limiti, per il gusto della sfida. È bellissimo, perché sto creando connessioni vere con tante persone».

Marco, vittima di bullismo fino all’età di 19 anni, ha trasformato la sua storia personale in un messaggio positivo e di grande impatto sociale.

«Ho scelto Reggio ha aggiunto perché mi ha sempre affascinato, anche se non l’avevo mai visitata prima. Inoltre, alcuni ragazzi reggini mi avevano scritto: volevo incontrarli».

Le istituzioni locali presenti sul posto, hanno espresso grande sostegno per l’iniziativa:

«Non potevamo mancare ha dichiarato Latella Marco sta portando in tutta Italia un messaggio sociale importantissimo, che come istituzioni abbiamo il dovere di sostenere. E lo sta facendo in uno scenario unico, il nostro meraviglioso lungomare, simbolo di bellezza e rinascita.

I giovani devono imparare il rispetto reciproco, e la lotta al bullismo parte anche da qui, dall’impegno condiviso tra scuola, comunità e istituzioni».

Anche il mondo dello sport ha riconosciuto il valore dell’impresa:

«Marco sta compiendo qualcosa di epico ha detto Vitale. Correre 84 maratone non è solo un record atletico, è un’impresa con un’anima.

Noi combattiamo il bullismo anche nelle scuole, ed è fondamentale affiancare iniziative come questa. Siamo felici di esserci, insieme al consigliere delegato Latella e ai ragazzi».