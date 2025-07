Arriva WMF Summer Nights, il festival musicale estivo di We Make Future

Svelata la nuova progettualità di WMF – We Make Future e Search On Media Group che, con il format WMF Summer Nights, si appresta a realizzare un vero e proprio festival musicale estivo.

Largo dunque alla tappa in Calabria, dove il 16 e il 17 agosto 2025, Monasterace (RC) ospiterà “La Notte dei Bronzi – WMF Summer Nights”.

Due le serate in programma con concerti e dj set di artisti internazionali, come i già annunciati Dardust, Sarafine e Pau (Negrita), ma anche feste in spiaggia e street food tra il lungomare e la spiaggia.

“WMF Summer Nights è una delle naturali declinazioni delle macro progettualità di WMF e Search On: questa volta scegliamo la musica come veicolo di attivazione dei territori e come propulsore di cultura, lavoro, socialità e crescita” spiega Cosmano Lombardo Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF – We Make Future “Ripartiamo dalla Calabria, e in particolare da Monasterace, dove siamo già attivi con progetti legati al PNRR, e non ci fermeremo qui: presto sarà aperta una call per ospitare nella propria città le successive tappe di WMF Summer Nights. L’obiettivo è portare la musica e tutto il valore che genera in tante città italiane” e conclude “Siamo molto soddisfatti quest’anno di poter portare a Monasterace le tappe ufficiali dei tour di due importanti artisti come Dardust e Sarafine. Nel lungo periodo vogliamo portare qui un festival che abbia la durata di una settimana”.

Una progettualità dunque, quella di WMF Summer Nights, che dà continuità a quanto iniziato da Search On e WMF sul territorio già con La Notte dei Bronzi 2024, e che punta alla realizzazione futura di un’intera settimana di concerti e musica.

È infatti attraverso la musica che WMF Summer Nights mira a valorizzare e promuovere i singoli territori, agendo inoltre come propulsore per nuove dinamiche locali grazie al coinvolgimento del tessuto imprenditoriale e produttivo delle località scelte.

Gli artisti annunciati a “La Notte dei Bronzi – WMF Summer Nights”

Il 16 agosto 2025, a partire dalle ore 18.30 grande attesa per il Concerto di Dardust, tappa ufficiale del tour europeo Urban Impressionism che lo ha portato ad esibirsi, tra le altre città, anche a Parigi, Barcellona, Londra e Berlino. Artista, produttore e pianista italiano tra i più influenti al mondo della nuova generazione, Dardust si esibirà con un electro set dalle linee sceniche e architettoniche innovative.

A calcare il palco subito dopo con un concerto + dj set, tappa ufficiale del tour estivo, sarà la cantautrice calabrese dallo stile eclettico, vincitrice di X Factor 2023, Sara Sorrenti aka Sarafine che intratterrà la spiaggia fino a tarda notte con un esplosivo show.

Il 17 agosto a partire dalle ore 19.00 sarà invece il turno del già annunciato DJ set di Pau, frontman dei Negrita, che dal palco principale caricherà di energia il pubblico con un mix di elettronica, rock e una selezione di qualità.

Spazio poi, nel corso della stessa serata, alla festa in spiaggia con un party anni ‘90 carico dell’energia di Febbre a 90. Il collettivo, una produzione Suonica, animerà la festa con i più iconici successi degli anni novanta, spaziando anche tra gli ‘80 e i 2000, e uno show di intrattenimento tutto da ballare e cantare.

Opportunità per aziende e imprenditori locali

La Notte dei Bronzi – WMF Summer Nights è anche occasione di visibilità per aziende ed esercizi commerciali locali: aperte infatti le candidature per diventare sponsor delle due serate per le realtà che desiderano farsi conoscere a livello nazionale, così come le candidature per portare la propria proposta enogastronomica sul lungomare di Monasterace, il 16 e il 17 agosto.

Tutte le informazioni per inviare la propria candidatura sono disponibili sul sito dedicato → https://www.lanottedeibronzi.it/sponsor/

WMF – Fiera Internazionale Certificata sull’Intelligenza Artificiale, la Tecnologia e l’Innovazione Digitale Il 17 – 18 – 19 GIUGNO 2026, presso BolognaFiere, torna il WMF – We Make Future, fiera internazionale certificata interamente dedicata al mondo dell’innovazione.

Manifestazione di richiamo globale, riunisce annualmente il meglio dell’innovazione digitale e sociale, i principali player internazionali, startup, scaleup, investitori, istituzioni, università ed enti non-profit.

Con più di 73.000 presenze da 90 Paesi nel 2025, +700 espositori, oltre 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, 3.000 tra startup e investitori, e partner coinvolti per un portafoglio di investimenti pari a 1.500 miliardi, 304 miliardi di AUM, oltre 72 miliardi di dollari in operazioni finanziate e più di 13.000 round di investimento gestiti, il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione

Search On Media Group – Humans Leading Innovation Dal 2004 l’azienda ha l’obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende.

Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Event Agency – che organizza il WMF e altri eventi proprietari e per clienti e la piattaforma ibrida.io che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.