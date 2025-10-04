Art bonus, cultura e impresa insieme per il patrimonio della Calabria

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha ospitato, presso la Terrazza del Museo, l’iniziativa “Art Bonus. Progetti, strumenti e soluzioni per il dialogo tra cultura e impresa”, realizzata in collaborazione con la Camera degli Avvocati Tributaristi della Provincia di Reggio Calabria.

L’incontro ha rappresentato un momento di approfondimento e confronto sulle opportunità offerte dall’Art Bonus, la misura fiscale che incentiva nuove forme di mecenatismo a beneficio del patrimonio culturale e delle comunità locali.

L’evento, moderato dall’Avv. Antonino Quattrone, è stato aperto dai saluti istituzionali del Direttore del Museo, Fabrizio Sudano, e ha visto la partecipazione di esperti del settore: l’Avv. Maria Antonietta Caracciolo, l’Avv. Gianluigi Porcelli e la Dott.ssa Lucia Steri, Responsabile Promozione Art Bonus di Ales S.p.A.

La riflessione è stata occasione per sottolineare come il Museo possa farsi promotore di un dialogo virtuoso tra realtà diverse istituzioni, professionisti e imprese contribuendo alla crescita culturale ed economica del territorio.

Attraverso l’Art Bonus, infatti, diventa possibile consolidare un rapporto di responsabilità condivisa e favorire la partecipazione attiva della società civile alla valorizzazione del patrimonio.

“L’Art bonus è un ottimo strumento che consente ad imprese e cittadini di investire in cultura con un importante vantaggio fiscale, con risultati molto positivi in tutto il Paese.

É però importante calare questa esperienza sui singoli territori, perché si tratta di una misura fiscale nata per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo di ogni specifico territorio.

Quindi l’incontro al MArRC rappresenta una “chiamata alle arti” soprattutto per imprese e cittadini calabresi, con l’obiettivo di assicurare tutti insieme un futuro all’inestimabile patrimonio artistico e culturale della Calabria”.

Ha dichiarato Lucia Steri, Ales, Responsabile Promozione Art Bonus.

“L’Art Bonus ha dichiarato Fabrizio Sudano, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria rappresenta uno strumento fondamentale per avvicinare il mondo della cultura a quello dell’impresa, favorendo una collaborazione virtuosa che restituisce valore all’intera comunità.

Il Museo si conferma un luogo vivo di confronto e crescita, dove il patrimonio culturale diventa motore di sviluppo e occasione di responsabilità condivisa”.

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria continua così a riaffermare il proprio ruolo non solo come custode di un patrimonio unico al mondo, ma anche come piattaforma di dialogo aperto e costruttivo, capace di mettere in relazione mondi diversi con l’obiettivo comune di tutelare e valorizzare la cultura.