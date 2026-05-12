“Artigianato a scuola”, una scuola di Catanzaro finalista al contest CNA

C’è anche un istituto superiore di Catanzaro tra le 40 scuole che il prossimo 14 maggio parteciperanno alla cerimonia nazionale di premiazione del contest “Artigianato a scuola” promosso da CNA.

Grazie alla firma del protocollo d’intesa sottoscritto nei mesi scorsi tra CNA Catanzaro e l l’Istituto PTP “Grimaldi, Petrucci, Pacioli, Ferraris, Maresca” la classe quarta B Odontotecnica Maresca è stata coinvolta in un percorso formativo per odontotecnici finalizzato a formare giovani artigiani con competenze tecniche avanzate, allineando i percorsi scolastici alle esigenze del mercato locale.

“Il progetto Artigianato e Scuola, promosso da CNA, si pone l’obiettivo di creare un ponte stabile tra il mondo dell’istruzione e quello dell’impresa artigiana spiega la presidente CNA Catanzaro Giovanna Vono offrendo agli studenti un orientamento concreto e qualificato.

In questo caso abbiamo integrato l’offerta formativa con workshop in aula e laboratori esperienziali che permettono ai ragazzi di mettersi alla prova di essere seguiti dai nostri imprenditori artigiani”.

Un’esperienza che è stata sintetizzata in un progetto che verrà proiettato alla presenza del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e del presidente CNA Nazionale Dario Costantini.

I ragazzi hanno realizzato un dispositivo medico su misura, con materiali biocompatibili, tramite tecnologie Cad/Cam e stampa 3d, unendo artigianato e innovazione digitale per offrire soluzioni precise, rapide e personalizzate a studi dentistici e pazienti.

Il progetto ha coinvolto anche diversi maestri artigiani locali e studi dentistici e ha visto il tutoraggio dei professionisti CNA Giuseppe Giuliano e Marco Tassone e del docente Antonio Muscolo.

“L’istituto Maresca ha evidenziato la ricerca costante all’innovazione tecnologica applicata ai mestieri tradizionali afferma la dirigente scolastica Elisabetta Zaccone.

La presenza del ministro Valditara ha confermato l’attenzione delle istituzioni verso i percorsi che uniscono scuola, innovazione e sviluppo del territorio. Per tale motivo è importante costruire una rete stabile tra scuola istituzioni e impresa”.

Durante la cerimonia del 14 maggio saranno proiettati i video pervenuti e verranno premiati i primi tre progetti classificati. Ai vincitori saranno inoltre assegnati riconoscimenti economici da destinare ad attività e strumenti a beneficio degli istituti scolastici coinvolti.