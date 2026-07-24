ArtInStrada celebra la sua 18ª edizione: il centro storico di Montalto Uffugo si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto

MONTALTO UFFUGO – Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate montaltese. Questa sera, 24 luglio, a partire dalle ore 21:00, il centro storico di Montalto Uffugo ospiterà la diciottesima edizione di ArtInStrada, manifestazione dedicata all’arte di strada, allo spettacolo e all’intrattenimento.

Promossa dalla Pro Loco Montalto Uffugo, con il patrocinio del Comune di Montalto Uffugo, della Provincia di Cosenza e della Regione Calabria attraverso il marchio Calabria Straordinaria, la rassegna si conferma un evento capace di richiamare pubblico e visitatori grazie a un programma ricco di performance artistiche.

Lo slogan scelto per questa edizione, “L’arte è il viaggio, noi siamo la scena”, sintetizza lo spirito della manifestazione, che punta a valorizzare il centro storico trasformandolo in un luogo di incontro tra artisti e spettatori.

La locandina anticipa la presenza di numerose discipline dell’arte di strada: musicisti, giocolieri, clown e artisti di diverse espressioni animeranno vicoli e piazze con spettacoli dal vivo, offrendo un’esperienza immersiva per famiglie, turisti e appassionati.

Giunta alla sua diciottesima edizione, ArtInStrada rappresenta ormai una tradizione consolidata nel calendario degli eventi estivi del territorio, contribuendo alla promozione culturale e turistica di Montalto Uffugo attraverso il linguaggio universale dell’arte e dello spettacolo dal vivo.