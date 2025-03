Asnali “un passo avanti verso una maggiore inclusività a sostegno dei Gestori”

La proposta di intesa tra Figisc ed Enilive, in merito ai meccanismi di adeguamento dei prezzi dei carburanti,

ha scatenato negli ultimi giorni una spaccatura tra le principali sigle sindacali di settore.

In breve, la proposta di Figisc è di “consentire al gestore di poter scegliere, alternativamente, o tra

l’adeguamento del prezzo entro tre giorni nei casi di variazioni in diminuzione”, oppure prevedere che “il

gestore possa richiedere il rimborso sulle giacenze qualora nel periodo risulti un credito a suo favore,

derivante da un saldo negativo della compensazione tra variazioni in diminuzione e variazioni in aumento

del prezzo”.

A tale proposta di intesa, Faib e Fegica hanno risposto con un fermo rifiuto a quello che, a loro dire, è un

tentativo di forzare un cambiamento per i Gestori Eni senza il giusto confronto con le organizzazioni di

categoria.

La contrapposizione così generata va tuttavia ad aggravare una situazione già di per sé critica per il

comparto della distribuzione, vessato da una parte dalla congiuntura politico-economica e dall’altra

dall’incalzante transizione energetica da cui verosimilmente deriverà anche un (necessario?) rinnovamento

regolatorio.

AsNALI, in un contesto in cui siamo chiamati a dare risposte a Gestori sempre più disorientati dai

cambiamenti imminenti, ritiene che alimentare conflitti interni, porti esclusivamente a indebolire la nostra

posizione nei confronti delle istituzioni e delle compagnie petrolifere.

Siamo convinti che, al contrario, la strada da percorrere sia quella della coesione sindacale al fine di

raccogliere in maniera unitaria le diverse esigenze e voci dei Gestori, senza escludere nessuna realtà, per

aiutare questi ultimi a fronteggiare le problematiche economiche e normative emergenti.

Chiediamo dunque di fare un passo avanti verso una maggiore inclusività e rappresentanza, che preveda il

dialogo tra le diverse voci sindacali quale risorsa, quanto mai necessaria, nell’ottica di una reale

collaborazione tra le sigle di categoria, finalizzata a garantire i dovuti diritti ai Gestori.