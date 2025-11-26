ASP Catanzaro, al via il progetto con INMP, Istituto Nazionale per la salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà

Si parte da diabetologia e salute mentale: la collaborazione tra ASP di Catanzaro e INMP inizia oggi 26 novembre col potenziamento dei servizi sanitari del Poliambulatorio di Taverna (CZ).

Il progetto prevede il rafforzamento degli ambulatori di diabetologia e salute mentale, due aree cliniche particolarmente rilevanti sia per la frequenza sia per la presa in carico delle persone più fragili.

In una prima fase, l’INMP garantirà il supporto attraverso la fornitura di attrezzature dedicate e l’impiego di specialisti qualificati. Successivamente, la gestione sarà assunta dall’ASP di Catanzaro nell’ambito del PNES – Programma Nazionale per l’Equità in Salute, area “Contrastare la povertà sanitaria”, di cui INMP è organismo intermedio, assicurando così continuità e sostenibilità all’intervento.

L’iniziativa si colloca nell’ambito dell’accordo di cooperazione tra INMP e Regione Calabria, volto a contrastare le disuguaglianze di salute e a favorire un accesso equo ai servizi sanitari su tutto il territorio regionale.

Il partenariato attuato tra ASP e INMP comprende, oltre al finanziamento, anche, e soprattutto, la coprogettazione e l’affiancamento da parte dell’Istituto, vigilato dal Ministero della Salute, all’Azienda sanitaria, per un supporto concreto in tutte le attività richieste dal PNES.

L’iniziativa rappresenta un passo significativo nel miglioramento dell’offerta sanitaria in un’area caratterizzata da difficoltà di accesso ai servizi, in coerenza con la missione dell’INMP orientata alla tutela della salute delle popolazioni vulnerabili e al contrasto delle disuguaglianze.

L’ASP di Catanzaro e l’INMP confermano il proprio impegno comune nel promuovere politiche sanitarie inclusive, capaci di avvicinare i servizi alle comunità e di rispondere ai bisogni reali del territorio.

Il Programma prevede altri interventi su diverse aree della Provincia e garantisce un rafforzamento della medicina di prossimità, focus della sanità dei prossimi anni, in linea con le progettualità PNRR.