ASP Cosenza, assistenza ai pazienti fragili garantita: nessuna interruzione dei servizi

L’ASP di Cosenza interviene in merito alla Delibera n. 1074 del 28 luglio 2026 per fornire chiarimenti sulla riorganizzazione dell’assistenza e rassicurare le famiglie e i caregiver dei pazienti fragili attualmente presi in carico.

A fronte delle istanze ricevute e delle preoccupazioni manifestate, l’Azienda precisa innanzitutto un punto: non vi è stata alcuna sospensione della continuità assistenziale.

Le prestazioni rivolte ai pazienti fragili continuano a essere regolarmente assicurate dagli operatori economici incaricati a seguito di precedente gara, senza interruzioni e nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Non trova pertanto riscontro nell’attività assistenziale in corso l’ipotesi di un’interruzione dei servizi: l’ASP ha mantenuto la presa in carico dei pazienti e la continuità delle prestazioni.

La riorganizzazione e il quadro normativo

La Delibera n. 1074 si inserisce nel percorso programmato e progressivo attraverso il quale l’ASP sta procedendo alla riorganizzazione dell’assistenza, riconducendola nell’ambito delle disposizioni previste dalla normativa regionale vigente.

Il riferimento è, in particolare, alla Legge regionale n. 24/2008 e successive modifiche e integrazioni e al DCA n. 81/2016 e successive modifiche e integrazioni, che costituiscono parte del quadro di programmazione del fabbisogno assistenziale regionale.

È nell’ambito del fabbisogno individuato dalla programmazione sanitaria che si collocano l’accreditamento e la possibilità di contrattualizzare gli operatori chiamati a erogare le prestazioni per conto del Servizio sanitario.

In questo sistema di regole si inserisce il percorso di riorganizzazione avviato dall’ASP con la Delibera n. 1074. Un percorso che, sottolinea l’Azienda, viene attuato in maniera programmata e progressiva proprio per coniugare il rispetto della disciplina vigente con la tutela dei pazienti già assistiti.

Libera scelta degli operatori e continuità delle cure

Nell’ambito della riorganizzazione sarà assicurato un altro principio centrale: la libera scelta, da parte dei pazienti, tra gli operatori accreditati e contrattualizzati.

L’ASP precisa che saranno garantiti i livelli di assistenza già in essere, salvaguardando la continuità delle cure e ponendo al centro la tutela delle persone fragili.

La libera scelta dell’operatore e la salvaguardia dell’assistenza costituiscono, dunque, elementi del percorso delineato dall’Azienda e richiamato nella stessa Delibera n. 1074/2026.

Una Consulta con caregiver, famiglie e operatori

Sul versante del confronto e della partecipazione, l’ASP ha inoltre già avviato la procedura per l’istituzione di una Consulta composta da rappresentanti dei caregiver, delle famiglie e degli operatori accreditati.

Sono previsti incontri programmati con l’obiettivo di creare un confronto strutturato tra l’Azienda e i soggetti coinvolti nell’assistenza, garantendo partecipazione, trasparenza e ascolto attivo.

La Consulta consentirà quindi di dare continuità all’interlocuzione con caregiver, famiglie e operatori nell’ambito del processo di riorganizzazione e di affrontare le esigenze che emergeranno durante la sua attuazione.

L’ASP di Cosenza ribadisce infine il proprio impegno a garantire continuità, qualità e sicurezza dell’assistenza, nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza e con la tutela dei pazienti fragili quale interesse prioritario dell’azione aziendale.