ASP Cosenza chiarisce su minore al pronto soccorso e atto aziendale

Cosenza, 22 settembre 2025 – L’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza interviene per ricostruire due vicende recentemente al centro dell’attenzione mediatica.

Il primo caso riguarda un minore giunto al pronto soccorso di Rossano dopo un intervento di tonsillectomia. La Direzione sottolinea che il bambino è stato subito visitato, con esami e idratazione endovenosa, e che non si sono verificati sanguinamenti attivi. La consulenza otorinolaringoiatrica è stata effettuata tempestivamente e il trasferimento con ambulanza attrezzata è avvenuto entro un’ora, con piena collaborazione dei genitori. L’ASP precisa che l’assistenza è stata conforme ai protocolli e non vi è stato alcun ritardo né sottovalutazione della situazione clinica.

Il secondo comunicato riguarda l’Atto Aziendale, oggetto di recenti critiche. L’ASP ribadisce la piena legittimità del documento, approvato nel rispetto della normativa vigente e dei decreti regionali, e chiarisce che la previsione di strutture chirurgiche nei presidi di Praia a Mare e Trebisacce risponde a criteri organizzativi e non a modifiche normative. Qualsiasi interpretazione contraria, sottolinea l’Azienda, deriva da letture distorte e da logiche di contesto politico-elettorale.

Con questi chiarimenti, l’ASP di Cosenza intende fornire un’informazione corretta e completa, ribadendo la professionalità del proprio personale e la conformità delle procedure ai protocolli sanitari e normativi.

Nota integrale

