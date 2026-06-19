ASP di Reggio Calabria: formazione e integrazione ospedale-territorio per migliorare l’assistenza ai pazienti pediatrici
Si è svolto presso il Centro di Formazione di Taurianova, diretto
dal Dott. Giovanni Calogero, un importante evento formativo promosso
dalla collaborazione multidisciplinare tra la UOC di Cardiologia di
Polistena, diretta dal Dott. Carmelo Massimiliano Rao, e la UOC di
Pediatria, diretta dalla Dott.ssa Mariarosa Calafiore.
L’iniziativa ha visto la partecipazione di medici pediatri in qualità di
relatori e del personale del comparto sanitario, con l’obiettivo di
approfondire tematiche clinico-assistenziali di particolare rilevanza e
porre le basi per la realizzazione di un PDTA (Percorso Diagnostico
Terapeutico Assistenziale) interaziendale dedicato all’argomento
trattato.
L’evento rappresenta un significativo esempio di integrazione tra
professionalità e discipline diverse, finalizzato al miglioramento
continuo della qualità delle cure e all’implementazione di percorsi
assistenziali sempre più efficaci e condivisi.
Un particolare ringraziamento va alla Direzione Generale dell’ASP di
Reggio Calabria, guidata dalla Dott.ssa Maddalena Berardi, da sempre
attenta e vicina ai processi di formazione e aggiornamento del personale
sanitario, nella convinzione che l’investimento nelle competenze
professionali costituisca uno strumento fondamentale per rafforzare
l’offerta assistenziale del territorio e contribuire concretamente alla
riduzione dell’emigrazione sanitaria verso altre regioni per trattamenti
che possono essere erogati con elevati standard qualitativi presso le
strutture ospedaliere dell’ASP.
ASP di Reggio Calabria
Formazione, innovazione e collaborazione per una sanità sempre più
vicina ai cittadini.