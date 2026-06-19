ASP di Reggio Calabria: formazione e integrazione ospedale-territorio per migliorare l’assistenza ai pazienti pediatrici

Si è svolto presso il Centro di Formazione di Taurianova, diretto

dal Dott. Giovanni Calogero, un importante evento formativo promosso

dalla collaborazione multidisciplinare tra la UOC di Cardiologia di

Polistena, diretta dal Dott. Carmelo Massimiliano Rao, e la UOC di

Pediatria, diretta dalla Dott.ssa Mariarosa Calafiore.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di medici pediatri in qualità di

relatori e del personale del comparto sanitario, con l’obiettivo di

approfondire tematiche clinico-assistenziali di particolare rilevanza e

porre le basi per la realizzazione di un PDTA (Percorso Diagnostico

Terapeutico Assistenziale) interaziendale dedicato all’argomento

trattato.

L’evento rappresenta un significativo esempio di integrazione tra

professionalità e discipline diverse, finalizzato al miglioramento

continuo della qualità delle cure e all’implementazione di percorsi

assistenziali sempre più efficaci e condivisi.

Un particolare ringraziamento va alla Direzione Generale dell’ASP di

Reggio Calabria, guidata dalla Dott.ssa Maddalena Berardi, da sempre

attenta e vicina ai processi di formazione e aggiornamento del personale

sanitario, nella convinzione che l’investimento nelle competenze

professionali costituisca uno strumento fondamentale per rafforzare

l’offerta assistenziale del territorio e contribuire concretamente alla

riduzione dell’emigrazione sanitaria verso altre regioni per trattamenti

che possono essere erogati con elevati standard qualitativi presso le

strutture ospedaliere dell’ASP.

ASP di Reggio Calabria

Formazione, innovazione e collaborazione per una sanità sempre più

vicina ai cittadini.