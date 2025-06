Aspettando Calici Sotto le Stelle: sabato 28 giugno a Cirella la presentazione ufficiale della XVI edizione e del progetto editoriale “La vita nel racconto della vite”

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate tirrenica: Calici Sotto le Stelle, la manifestazione che da sedici anni celebra il vino e le eccellenze del territorio, unendo gusto, cultura e identità. L’evento di lancio si terrà sabato 28 giugno alle ore 20:30, nei suggestivi Giardini del Palazzo Ducale di Cirella, promosso dall’Associazione Culturale Cerillae e dalla Casa del Chiarello, con il patrocinio del Comune di Diamante. Partner dell’iniziativa l’ARSAC e il GAL.

Sono previsti gli interventi istituzionali di Mariano Casella, Presidente del Consiglio Comunale di Diamante e di Alessia Ricioppo, Presidente dell’Associazione Cerillae. Interverranno: Andrea Iovino, Presidente di BIMED, Domenico Amoroso, Direttore del GAL Riviera dei Cedri, Francesco Errico, Presidente Onorario dell’Associazione Cerillae, insieme ai docenti Stella Fabiani e Angelo Morrone. Modererà il giornalista Giuseppe Gallelli.

Nel corso della serata sarà illustrato il programma ufficiale dell’edizione 2025, in calendario per il 24, 25 e 26 luglio e il 21, 22 e 23 agosto, sempre a Cirella. Ad aprire la rassegna sarà la partecipazione straordinaria di Federico Quaranta, conduttore e divulgatore enogastronomico, che offrirà il suo sguardo competente e appassionato sul mondo del vino.

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare il progetto editoriale “La vita nel racconto della vite”, promosso da BIMED – Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo. Un’opera corale nata dalla collaborazione tra studenti e docenti di scuole italiane di diverso indirizzo. Il volume è stato presentato in anteprima nazionale lo scorso 16 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino. A rappresentare la Calabria è stato l’IISS di Diamante – Praia a Mare, guidato dalla dirigente Elena Gabrielli. Il racconto elaborato dagli studenti prende spunto da un elemento identitario del territorio: il Chiarello di Cirella, vino storico già documentato nel Quattrocento, con l’evento Calici Sotto le Stelle come scenario narrativo. Al termine della serata del 28, il pubblico potrà partecipare a una degustazione di vini e prodotti tipici locali, protagonisti anche delle serate estive della rassegna. L’atmosfera sarà arricchita dalle sonorità jazz del duo More, composto da Francesca Calabrò (voce) e Giuseppe Viggiano (chitarra), in collaborazione con il Peperoncino Jazz Festival.