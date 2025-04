Assemblea Federalberghi Calabria, confermato Fabrizio D’Agostino come presidente

Si è svolta a Lamezia l’assemblea di Federalberghi Calabria che ha eletto, per il prossimo quinquennio, il direttivo regionale:

Fabrizio D’Agostino (Presidente), Giovanni Notarianni (Vice Presidente), Giancarlo Formica (Vice presidente Vicario), Helen Loiacono (delegata Federalberghi giovani), Maurizio Baggetta (componente direttivo regionale prov. di Reggio C.), Damiano Sposato (componente direttivo regionale prov. di Crotone), Domenico Loiacono (componente direttivo regionale prov. di Vibo Valentia), Flora Fabiano e Filomena Greco (componenti direttivo regionale prov. di Cosenza), Francesco Montesano (componente direttivo regionale prov. di Reggio Calabria).

Infine sono stati designati, quali rappresentanti di Confcommercio in seno al direttivo, Antonella Tarsitano (Cosenza), Fabio Giubilo (Reggio Calabria) e Giovanni Ferrarelli (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia).

“Ringrazio gli albergatori calabresi per fiducia che ci hanno voluto confermare, – afferma il neo eletto presidente Fabrizio D’Agostino – lavoriamo tutti per il nostro turismo e per la nostra Calabria.”

Molto partecipato l’incontro sui temi del turismo, che di fatto ha dato il via alla stagione estiva.

Tra gli ospiti intervenuti: Saverio Scarpino (Presidente dell’Ente Bilaterale Regionale del Turismo Calabrese) e Raffaele Rio (neo dirigente generale del Dipartimento Turismo della Regione Calabria).

Tra i relatori del convegno l’assessore al Turismo della Regione Giovanni Calabrese che, insieme al Presidente D’Agostino ed al Vice Presidente Notarianni, si sono soffermati sulle nuove tendenze del settore, con un focus su innovazione, sostenibilità e qualità per migliorare l’offerta turistica calabrese.

I dati in nostro possesso confermano che sarà una stagione estiva importante ha dichiarato l’assessore Calabrese siamo sulla buona strada, bisogna puntare ad un turismo di qualità, migliorando l’accessibilità e i servizi turistici”.

Il secondo panel è stato dedicato al turismo OPEN AIR e le nuove opportunità offerte dalla nuova Legge Regionale 14/2025 dedicato al turismo all’aria aperta, le vecchie norme risalivano al 1986 ossia a 38 anni fa.

Ne hanno discusso il consigliere regionale Antonello Talerico (promotore della nuova legge) Marco Sperapani – Direttore Nazionale Faita (Federazione delle Associazioni Italiane dei complessi turistico ricettivi all’Aria aperta) e Giancarlo Formica (Componente del direttivo regionale Federalberghi e Presidente Consorzio Ecotur – Operatori turistici Riviera dei Cedri).

Al termine della giornata di lavoro tanti premi e riconoscimenti oltre ad una degustazione di prodotti calabresi.