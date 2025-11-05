Assessore Straface coordinatrice della commissione politiche sociali alla conferenza delle regioni

Pasqualina Straface, assessore regionale all’Inclusione sociale, Sussidiarietà e Welfare, Pari opportunità e Benessere animale si è insediata oggi (mercoledì 5 novembre) nel suo ruolo di coordinatrice della Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con funzione consultiva su tutte le materie di interesse nazionale che riguardano politiche sociali, terzo settore, non autosufficienza, politiche giovanili, pari opportunità e volontariato.

Nel corso della riunione, gli assessori regionali competenti, componenti della Commissione, hanno discusso dell’emendamento alla Legge Finanziaria 2026, soffermandosi in particolare sugli articoli 126 e 127, che riguardano i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) destinati ad entrare in vigore con l’attuazione della riforma dell’autonomia differenziata.

Altro punto all’ordine del giorno ha riguardato il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2025–2027. Gli assessori regionali alle politiche sociali hanno concordato di sollecitare il Ministero a concludere l’iter di approvazione del Piano, trattandosi di risorse, in particolare l’annualità 2025 ed essendo, già anticipate dalle Regioni.

La Commissione ha inoltre approvato il piano di riparto proposto dal Ministero per le Disabilità, relativo all’elaborazione da parte delle Regioni dei piani formativi sui Progetti di Vita (PdV) previsti dalla Legge Quadro 227/2021 sulla disabilità.