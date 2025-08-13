Assistenti all’autonomia, il Garante Emanuele Mattia “siano in classe dal primo giorno di scuola”

«Non possiamo più permetterci che i bambini e i ragazzi con disabilità inizino l’anno scolastico senza il loro assistente all’autonomia e alla comunicazione. Il primo giorno di scuola deve essere il primo giorno per tutti, senza eccezioni e senza ritardi».

Con queste parole, Emanuele Mattia, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, lancia un appello accorato a tutti i sindaci del territorio metropolitano, chiedendo un impegno immediato e concreto.

Mattia ricorda che la presenza dell’assistente all’autonomia non è un “bonus” o una gentile concessione, ma un diritto sancito dalla Legge 104/1992 e riconosciuto a livello internazionale dalla Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo del 1989, che garantisce a ogni minore il diritto all’istruzione, al pieno sviluppo delle proprie capacità e alla non discriminazione.

Non assicurare il supporto sin dall’inizio dell’anno scolastico, sottolinea, significa lasciare indietro chi ha più bisogno e genera una discriminazione doppia: per la disabilità e per la mancanza di assistenza.

Il Garante evidenzia inoltre che non è possibile applicare piani di intervento uguali per tutti. Ogni bambino ha esigenze specifiche e diverse: c’è chi ha bisogno di un supporto parziale e chi necessita della presenza costante dell’assistente per tutta la giornata.

Standardizzare il numero di ore significa ignorare la realtà, ridurre l’efficacia dell’intervento e negare pari opportunità.

La situazione nel territorio resta preoccupante. Secondo i dati ISTAT relativi all’anno scolastico 2023-2024, sono circa 20.000 gli alunni in Italia che avrebbero bisogno dell’assistente ma non lo ricevono.

Nel Mezzogiorno il problema è ancora più marcato, con un rapporto medio di un assistente ogni 7,5 alunni con disabilità, contro uno ogni 3,3 nel Centro Italia.

«Dietro questi numeri afferma Mattia ci sono volti, famiglie e storie che rischiano di restare invisibili. L’inclusione non si proclama: si realizza».

Il Garante lancia anche una proposta concreta: ridurre parte delle spese destinate a sagre e feste di paese per destinarle al potenziamento dell’assistenza scolastica. Le tradizioni e gli eventi pubblici sono importanti, ma il diritto all’istruzione e alla pari dignità di un bambino devono avere la priorità.

«Dobbiamo scegliere ribadisce se vogliamo un territorio che investe solo nell’intrattenimento o che investe davvero nel futuro dei suoi ragazzi».

Mattia conclude il suo intervento ribadendo che il suo appello è rivolto a tutti i sindaci della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

L’inizio dell’anno scolastico, afferma, non è un semplice dettaglio di calendario, ma il momento in cui si decide se un bambino sarà incluso o escluso.

Per questo invita Comuni, scuole e istituzioni metropolitane a lavorare insieme per garantire che l’assistente sia presente fin dal primo giorno di lezione. «Non c’è un piano B: l’inclusione parte da lì».