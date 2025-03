Assistenti sociali in comune, al via il nuovo servizio nei comuni dell’ambito di Soverato

Partirà da lunedì 10 marzo nei 28 comuni dell’Ambito di Soverato, il nuovo servizio fornito dagli assistenti sociali dell’Ambito territoriale sociale volto a garantire, secondo un calendario prestabilito, assistenza e supporto in caso di situazioni di bisogno di natura sociale della popolazione dell’area territoriale di riferimento.

Si tratta di una prestazione che fino ad oggi era garantita, non in maniera strutturata, solo a Soverato e in altri tre comuni e che dall’inizio della settimana entrerà a regime in tutti i comuni dell’Ambito al fine di avvicinare ulteriormente i servizi sociali agli utenti, ampliando così i livelli minimi assistenziali

«In questo modo mettiamo in atto un vero e proprio progetto di prevenzione con una equipe multidisciplinare in grado di intervenire in caso di necessità spiega il sindaco dí Soverato, Daniele Vacca.

Più il servizio è vicino ai cittadini e maggiore è la possibilità, per chi vive situazioni di difficoltà, di chiedere supporto e fare emergere criticità legate ad esempio alla violenza di genere o al disagio economico e sociale.

Ringrazio tutti i sindaci dei ventotto comuni che fanno parte dell’ambito sociale commenta il primo cittadino di Soverato al termine dell’incontro a palazzo di città perché abbiamo deliberato all’unanimità il provvedimento per garantire un importante servizio di prossimità».

Il Sindaco

Daniele Vacca