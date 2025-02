Associazione Dossetti: giovedì sera all’UNICAL il docufilm Radici & Lieviti 

Il 27 febbraio alle ore 20.30 sarà proiettato ad Arcavacata, nel Cinema UNICAL, il docufilm nato da un’idea di Paolo Palma, presidente dell’Associazione Giuseppe Dossetti, e realizzato dal regista Luigi Grimaldi. L’opera si presenta come un manifesto pacifista che, sulle di un viaggio nei luoghi che custodiscono la testimonianza e la profezia di Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira, Primo Mazzolari e Lorenzo Milani, ricostruisce il pensiero e l’azione di questi testimoni del cattolicesimo sociale, tra Vangelo e Costituzione, accostando le tragedie del ‘900 a quelle del nostro tempo. La vicenda si articola su piani narrativi in cui si intrecciano la storia di un gruppo di ragazzi di ieri, ormai alle soglie della terza età, delusi ma ugualmente determinati, e quella di un gruppo di ragazzi di oggi. Partendo da sensibilità diverse e quasi conflittuali, i protagonisti finiscono per incontrarsi e unire le forze, nella speranza di contribuire alla costruzione di un mondo migliore. La proiezione, resa possibile grazie alla disponibilità del CAMS dell’UNICAL e del suo direttore, prof. Francesco Raniolo, e alla collaborazione della Parrocchia di San Paolo apostolo, sarà presentata dall’ex Rettore dell’UNICAL, prof. Gino Mirocle Crisci, componente del Direttivo della Dossetti.

INGRESSO LIBERO.