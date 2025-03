Associazione Fratello Cuore in prima linea: prevenzione cardiovascolare al Centro Commerciale Il Tirreno

Belvedere Marittimo 16 marzo 2025 – L’Associazione Fratello Cuore ha organizzato, stamane, presso il Centro Commerciale Il Tirreno di Belvedere Marittimo un’importante appuntamento domenicale di sensibilizzazione sulle malattie cardiovascolari, sottolineando l’importanza della prevenzione e del controllo dei fattori di rischio. L’evento, dal titolo “Coffee Break in Salute e Sanità”, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini ed è stato un momento significativo di educazione sanitaria per la comunità.

Durante l’incontro, i volontari dell’associazione hanno spiegato ai partecipanti come misurare correttamente la pressione arteriosa e hanno illustrato l’importanza di controllare regolarmente i valori pressori per prevenire patologie gravi come infarto e ictus. Inoltre, è stata proposta una valutazione del rischio cardiovascolare a 10 anni attraverso una tabella specifica, che ha permesso di assegnare un bollino di rischio a ciascun partecipante:

Verde: rischio basso, situazione rassicurante.

Giallo: necessità di maggiore attenzione e monitoraggio.

Rosso: rischio elevato, con necessità di un controllo medico approfondito.

L’evento ha rappresentato un’occasione preziosa per promuovere la cultura della prevenzione e diffondere consapevolezza sull’importanza di uno stile di vita sano. La presenza attiva dell’Associazione Fratello Cuore sul territorio conferma il suo impegno nel tutelare la salute dei cittadini, offrendo informazione e supporto per una migliore gestione del proprio benessere cardiovascolare.