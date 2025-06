Assoluzione piena per il caso NIC EDIL: il Tar riconosce l’insussistenza del fatto

Si è chiusa con un’assoluzione piena la vicenda giudiziaria che vedeva coinvolti i rappresentanti della NIC EDIL Srl, società operante nel settore edile. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sez. distaccata di Reggio Calabria, ha emesso la sentenza che assolve gli imputati «perché il fatto non sussiste», ponendo fine a un processo che ha suscitato attenzione nel territorio per la rilevanza economica dell’azienda e la natura delle accuse contestate.

Nel procedimento, come si evince dalla sentenza, erano stati sollevati dubbi in merito ad alcune pratiche amministrative e alla gestione degli affidamenti pubblici. Tuttavia, secondo quanto stabilito dai giudici, gli elementi emersi nel corso del dibattimento non hanno confermato le ipotesi d’accusa iniziali. La decisione sancisce, quindi, l’estraneità degli imputati rispetto ai reati ipotizzati.

Un verdetto che rappresenta un momento di chiarezza per il comparto imprenditoriale locale, spesso oggetto di generalizzazioni o sospetti non sempre fondati. Il caso NIC EDIL – ora definitivamente archiviato con formula piena – diventa emblematico della necessità di una distinzione netta tra accertamenti giudiziari e responsabilità effettive, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

Il clima tra i presenti in aula al momento della lettura della sentenza è stato quello di un sollievo composto, dopo anni di attesa e incertezza. La pronuncia del tribunale riconsegna serenità non solo agli imputati, ma anche a un’intera realtà produttiva che potrà ora proseguire la propria attività con maggiore tranquillità.