Astronomia, Cirillo premia i giovani campioni calabresi: «Sono l’immagine più bella della Calabria che studia e guarda al futuro»

«Questi ragazzi sono l’immagine più bella della Calabria che studia, si impegna e guarda al futuro con talento, passione e serietà. I risultati ottenuti ai Campionati Italiani di Astronomia rappresentano un motivo di orgoglio non solo per le loro famiglie e per le scuole di appartenenza, ma per l’intera Regione».

Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, nel corso dell’iniziativa ospitata al Polo culturale “Mattia Preti” di Palazzo Campanella, dedicata agli studenti calabresi che si sono distinti ai Campionati Italiani di Astronomia 2026.

Nel corso dell’incontro sono state consegnate targhe di merito a Rachele Pia Matarazzi, del Polo Liceale “M. Guerrisi – V. Gerace” di Cittanova, vincitrice nella Categoria Junior 2 e componente della Squadra Nazionale Italiana; a Davide Barberi, del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, vincitore nella Categoria Senior, insignito anche della menzione speciale per la migliore prova teorica e componente della Squadra Nazionale; a Gaia Palumbo, dello stesso Liceo Scientifico reggino, vincitrice nella Categoria Senior.

Riconoscimenti anche a Gaia Pensabene, dell’I.C. “Vitrioli – Principe di Piemonte – Galilei – Pascoli” di Reggio Calabria, e a Sofia Ambrogio, dell’I.C. “Montebello Jonico – Motta S.G.”, per gli eccellenti risultati conseguiti nella Categoria Junior 1.

Una targa speciale è stata inoltre consegnata alla professoressa Angela Misiano, direttrice del Planetario Pythagoras di Reggio Calabria e componente del Consiglio direttivo della Società Astronomica Italiana, per l’impegno profuso nella diffusione del sapere scientifico e nella crescita dei giovani.

Un particolare augurio è stato poi rivolto agli studenti calabresi che prenderanno parte alle competizioni internazionali: Rachele Pia Matarazzi, che rappresenterà l’Italia alle V IOAA Junior, in programma a Ubon Ratchathani, in Thailandia, dall’1 all’8 novembre, e Davide Barberi, che parteciperà alle XIX IOAA, in programma ad Hanoi, in Vietnam, dal 25 settembre al 5 ottobre.

«La Calabria ha aggiunto Cirillo deve saper riconoscere e valorizzare questi percorsi di eccellenza. La presenza di giovani calabresi anche nelle competizioni internazionali di Astronomia conferma che nella nostra terra ci sono intelligenze, competenze e passioni capaci di competere ai massimi livelli.

Il Consiglio regionale continuerà a investire sui giovani, non solo perché rappresentano il futuro della Calabria, ma perché sono già il nostro presente: esempi positivi, capaci di ispirare altri ragazzi, far crescere le comunità e rafforzare la fiducia nelle potenzialità della nostra regione.

A loro va il nostro grazie, insieme all’augurio di continuare a puntare in alto, con la stessa determinazione e lo stesso entusiasmo che li hanno portati a raggiungere questi importanti risultati».