Atam: Avviati immediati accertamenti sull’episodio diffuso sui social
Quanto documentato nel filmato è intollerabile e incompatibile con i principi di correttezza, rispetto e responsabilità che devono caratterizzare chi opera quotidianamente al servizio dei cittadini e rappresenta un’Azienda incaricata di un servizio pubblico.
ATAM ha pertanto immediatamente avviato le procedure interne previste, disponendo tutti gli accertamenti necessari e riservandosi l’adozione dei conseguenti provvedimenti laddove emergessero responsabilità del dipendente coinvolto, nel rispetto della normativa e delle procedure contrattuali vigenti.
L’Azienda ritiene doveroso intervenire con fermezza a tutela innanzitutto degli utenti, dell’immagine del servizio pubblico e delle tante lavoratrici e dei tanti lavoratori ATAM che ogni giorno svolgono il proprio compito con professionalità, equilibrio e senso di responsabilità.
Comportamenti individuali di questa natura non rappresentano ATAM né i valori ai quali l’Azienda ispira il proprio operato.
ATAM assicura che l’episodio sarà affrontato con la massima serietà e che, all’esito delle procedure previste, saranno assunti i provvedimenti conseguenti.