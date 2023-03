Atam comunica la proroga fino al 31 marzo 2024 delle tariffe agevolate per i possessori di auto elettriche

ATAM informa che con delibera di Giunta Municipale n. 35 del 17/03/2023, su impulso dell’Assessore alla Mobilità e Trasporti Domenico Battaglia, sono state prorogate, fino al 31.03.2024, le tariffazioni agevolate della sosta nelle strisce blu per i possessori di autovetture elettriche, a idrogeno, ibride, a metano e GPL, residenti nella città metropolitana di Reggio Calabria.

Le agevolazioni previste prevedono alcune novità come di seguito dettagliato:

• autovetture elettriche, ad idrogeno, ibride plug-in (equiparabili alle full electric in ambito cittadino): emissione del permesso gratuito dalla data del rilascio dello stesso e fino al 31.03.2024, con il solo pagamento delle spese di segreteria pari a 25 euro;

• autovetture ibride, a metano e GPL: emissione di un abbonamento agevolato pari a 250 euro, in pratica il 50% di un abbonamento di sosta annuale ordinario. Infatti con soli 20,00 € al mese, pagabili a tasso zero attraverso le società finanziarie in convenzione con ATAM SpA, sarà possibile sostare senza limiti di tempo e di zona in tutti gli stalli blu della città di Reggio Calabria.

Il provvedimento si inquadra nelle misure richieste dall’Europa in tema di riduzione di emissioni inquinanti. Pertanto, al fine del raggiungimento di detto obiettivo si rende necessario incentivare il passaggio ad una mobilità totalmente elettrica, grazie all’utilizzo sempre più diffuso di autovetture elettriche, ad idrogeno, ibride plug-in, sia per il trasporto privato che per quello pubblico, su cui ATAM sta puntando attraverso le risorse messe a disposizione dal PNRR dimostrando di agire coerentemente per raggiungere questo obiettivo così importante della transizione ecologica.

L’istanza potrà essere trasmessa solo per via informatica, utilizzando il form di richiesta presente sul sito web http://www.atam.rc.it/html/sosta_titoli.html, seguendo tutte le istruzioni ivi indicate. Ricordiamo che è strettamente necessario, al fine del buon esito della procedura, avere disponibile la documentazione di seguito elencata:

• libretto di circolazione della vettura dal quale si possano evincere chiaramente i dati relativi all’alimentazione della vettura in questione;

• documento di identità del richiedente;

• contratto di leasing o di comodato d’uso.

Il titolo di possesso necessario al rilascio del permesso dovrà essere uno dei seguenti:

• proprietà;

• leasing (nella domanda riportare gli estremi del contratto);

• comodato d’uso da parte di società/azienda (nella domanda riportare gli estremi della concessione).

Successivamente, la richiesta prodotta sarà elaborata dai nostri uffici e verrà inviata una mail di risposta con le istruzioni per completare il processo, il proprio permesso sarà attivato direttamente sull’app aziendale “ATAM-Trasporti e Sosta”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio dedicato a questo servizio scrivendo una mail all’indirizzo sosta@atam-rc.it