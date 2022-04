Ato Unica, 46 sindaci metropolitani smentiscono categoricamente l’attacco al governo regionale

Condividi

In merito alle notizie riportate da molte Testate giornalistiche rispetto al documento approvato ieri in Conferenza Metropolitana dei Sindaci di Reggio Calabria, con oggetto l’ATO unica regionale, le dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa sono fuorvianti.

I sottoscritti Sindaci precisano che non esiste un documento approvato all’unanimità che vada contro il progetto della Regione Calabria.

Il testo è stato evidentemente male interpretato da qualcuno o artatamente strumentalizzato. Il documento invece è mirato ad avanzare una formale richiesta di incontro con il Governatore per approfondire nel dettaglio il progetto sull’ATO unica.

Non siamo assolutamente contro l’azione della Regione, anzi, la nostra fiducia nel Presidente Roberto Occhiuto e nella Giunta tutta è fuori discussione. Siamo sicuri che il progetto sia totalmente dalla parte della tutela dell’ambiente e dei cittadini ed al contempo funzionale alla riorganizzazione del sistema.

Dalla stampa emerge una presa di posizione contro la Regione che non ci appartiene affatto, non è nemmeno nelle nostre lontane intenzioni. Pertanto, ci dissociamo dall’interpretazione che è stata data al documento, trasformato in attacco politico nei confronti del Presidente Occhiuto.

Respingiamo ogni tipo di strumentalizzazione e ribadiamo la totale fiducia nell’attuale corso regionale.

Africo – Domenico Modaffari

Anoia – Alessandro Demarzo

Antonimina – Luciano Pelle

Brancaleone – Silvestro Garoffolo

Calanna – Domenico Romeo

Candidoni – Vincenzo Cavallaro

Canolo – Rosario Larosa

Caraffa del Bianco – Stefano Umberto Marrapodi

Casignana – Giuseppe Rocco Celentano

Cosoleto – Antonino Gioffrè

Delianuova – Domenico Licastro

Feroleto della Chiesa – Antonio Tranquillo

Ferruzzano – Domenico Silvio Pizzi

Fiumara – Vincenzo Bellè

Gerace – Vicesindaco Rudi Lizzi (per impedimento del Sindaco Giuseppe Pezzimenti)

Grotteria – Vincenzo Loiero

Laganadi – Michele Spadaro

Laureana di Borrello – Alberto Morano

Locri – Giovanni Calabrese

Mammola – Stefano Raschellà

Martone – Giorgio Imperitura

Melicuccà – Vincenzo Oliverio

Molochio – Marco Giuseppe Caruso

Motta San Giovanni – Giovanni Verduci

Oppido Mamertina – Bruno Barillaro

Palizzi – Umberto Felice Nocera

Pazzano – Francesco Valenti

Placanica – Antonio Condemi

Platì – Rosario Sergi

Portigliola – Rocco Luglio

Riace – Antonio Trifoli

Samo – Paolo Pulitanò

San Giorgio Morgeto – Salvatore Valerioti

San Luca – Bruno Bartolo

San Roberto – Antonino Micari

Sant’Alessio d’Aspromonte – Stefano Ioli Calabrò

Sant’Ilario dello Ionio – Giuseppe Monteleone

Santa Cristina d’Aspromonte – Salvatore Papalia

Scido – Giuseppe Zampogna

Seminara – Giovanni Piccolo

Sinopoli – Francesca Antonia Sergi

Stignano – Giuseppe Trono

Stilo – Giorgio Antonio Tropeano

Taurianova – Rocco Biasi

Terranova Sappo Minulio – Salvatore Foti

Varapodio – Orlando Fazzolari