Attacco alla legalità: Salvo Presentino sostiene l’imprenditore Giuseppe Lombardo

Salvo Presentino, Consigliere Nazionale Confindustria Assobibe, e già Presidente di Confindustria Giovani Reggio Calabria, esprime solidarietà al Past President Giuseppe Lombardo per l’attentato di Lamezia Terme.

Desidero esprimere personalmente la mia più sincera solidarietà e vicinanza a Giuseppe Lombardo, Past President di Confindustria Giovani Reggio Calabria, colpito da un vile atto intimidatorio ai danni della sua attività commerciale a Lamezia Terme.

Simili episodi rappresentano una ferita profonda per chi, come Giuseppe, ha sempre creduto e investito nella nostra terra con impegno, senso di responsabilità e dedizione verso i giovani imprenditori. L’azienda colpita incarna i valori di eccellenza gestionale: genera sviluppo economico nel nostro territorio ed è stata insignita di alta onorificenza per solidità finanziaria e affidabilità gestionale. Un’impresa che crea occupazione e ricchezza con competenza e onestà.

Questo atto rappresenta un attacco diretto ai valori di legalità, libertà e sviluppo economico sostenibile che guidano la nostra azione.

Gli autori di questi gesti sono vittime della loro debolezza morale e della loro povertà di valori. Non riusciranno mai a scalfire la dignità di chi opera nel solco della legalità, perché la determinazione degli imprenditori onesti è più forte di qualsiasi atto di intimidazione.

È fondamentale che lo Stato risponda con determinazione, non solo sul profilo giudiziario ma soprattutto su quello culturale, a partire dalle scuole e dalla formazione dei giovani.

Come imprenditori, facciamo una scelta consapevole: continuare a credere nella nostra terra e investire nella sua rinascita. La denuncia pubblica, l’azione civica e l’unità della comunità sono le vere armi di riscatto per la Calabria.

A chi semina paura rispondiamo con determinazione, coraggio e fiducia nel nostro futuro.

La mia vicinanza a Giuseppe Lombardo va oltre la solidarietà personale: è l’impegno di chi crede che la legalità, il merito e il coraggio imprenditoriale devono prevalere sulla criminalità. Insieme, con ancora più forza e consapevolezza, continueremo a costruire una Calabria che non si piega, che non accetta ricatti e che sa riconoscere e celebrare chi sceglie la strada della legalità e dell’onestà.

 

Consigliere Nazionale Confindustria Assobibe
Già Presidente di Confindustria Giovani di Reggio Calabria

